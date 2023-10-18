DPA: Германия сделала выбор между Израилем и Украиной

Германия намерена поставить в приоритет военную поддержку Израиля, а не Украине. Об этом написали в издании DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.
«После разрушительной террористической атаки ХАМАС, федеральное правительство [Германии] хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — написали в материале статьи. Собеседники уточнили, что заявки на предоставление оружия Иерусалиму будут рассматриваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке.
Германия намерена поставить в приоритет военную поддержку Израиля, а не Украине. Об этом написали в издании DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. «После разрушительной террористической атаки ХАМАС, федеральное правительство [Германии] хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — написали в материале статьи. Собеседники уточнили, что заявки на предоставление оружия Иерусалиму будут рассматриваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Тогда США заявили о намерении оказания помощи еврейскому государству, утверждая, что Вашингтон сможет одновременно помогать Иерусалиму и Киеву, передает RT. Однако сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что вскоре Запад оставит украинскую сторону из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Pravda.Ru.