DPA: Германия сделала выбор между Израилем и Украиной

DPA: ФРГ предпочла военную поддержку Израиля, а не Украины

18 октября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Германия предпочла Израиль Киеву в вопросе военной помощи Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Германия намерена поставить в приоритет военную поддержку Израиля, а не Украине. Об этом написали в издании DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. «После разрушительной террористической атаки ХАМАС, федеральное правительство [Германии] хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — написали в материале статьи. Собеседники уточнили, что заявки на предоставление оружия Иерусалиму будут рассматриваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Тогда США заявили о намерении оказания помощи еврейскому государству, утверждая, что Вашингтон сможет одновременно помогать Иерусалиму и Киеву, передает RT. Однако сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что вскоре Запад оставит украинскую сторону из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке , сообщает Pravda.Ru.

Германия намерена поставить в приоритет военную поддержку Израиля, а не Украине. Об этом написали в издании DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. «После разрушительной террористической атаки ХАМАС, федеральное правительство [Германии] хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — написали в материале статьи. Собеседники уточнили, что заявки на предоставление оружия Иерусалиму будут рассматриваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Тогда США заявили о намерении оказания помощи еврейскому государству, утверждая, что Вашингтон сможет одновременно помогать Иерусалиму и Киеву, передает RT. Однако сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что вскоре Запад оставит украинскую сторону из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Pravda.Ru.