DPA: Германия сделала выбор между Израилем и Украиной

DPA: ФРГ предпочла военную поддержку Израиля, а не Украины
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Германия предпочла Израиль Киеву в вопросе военной помощи Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Германия намерена поставить в приоритет военную поддержку Израиля, а не Украине. Об этом написали в издании DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

«После разрушительной террористической атаки ХАМАС, федеральное правительство [Германии] хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — написали в материале статьи. Собеседники уточнили, что заявки на предоставление оружия Иерусалиму будут рассматриваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке.

Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Тогда США заявили о намерении оказания помощи еврейскому государству, утверждая, что Вашингтон сможет одновременно помогать Иерусалиму и Киеву, передает RT. Однако сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что вскоре Запад оставит украинскую сторону из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Pravda.Ru.

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Германия намерена поставить в приоритет военную поддержку Израиля, а не Украине. Об этом написали в издании DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ. «После разрушительной террористической атаки ХАМАС, федеральное правительство [Германии] хочет отдать приоритет экспорту вооружений в Израиль», — написали в материале статьи. Собеседники уточнили, что заявки на предоставление оружия Иерусалиму будут рассматриваться с учетом текущей ситуации на Ближнем Востоке. Палестинское движение ХАМАС начало военные действия в Израиле 7 октября. Тогда США заявили о намерении оказания помощи еврейскому государству, утверждая, что Вашингтон сможет одновременно помогать Иерусалиму и Киеву, передает RT. Однако сенатор РФ Алексей Пушков допустил, что вскоре Запад оставит украинскую сторону из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Pravda.Ru.
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