Нетаньяху не упомянул в беседе с Байденом удар по больнице в Газе

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Биньямин Нетаньяху (на фото) не упомянул удар по больнице в Газе на встрече с Джо Байденом Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при встрече с президентом США Джо Байдена не стал упоминать удар по больнице в секторе Газа 18 октября. Сам американский лидер заявил, что атака на клинику была совершена не израильской стороной.

В своей вступительной речи израильский премьер не упомянул авиаудар по больнице в Газе, который унес больше 800 жизней. «Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами», — сказал Биньямин Нетаньяху.

Также Байден заявил, что удар по больнице не был совершен Израилем. Однако он не стал уточнять, кто именно виновен в произошедшем.

Ракетный удар по больнице в Газе произошел в ночь на 18 октября, передает RT. После произошедшего в странах ближневосточного региона начались массовые беспорядки, в ходе которых граждане призывали Израиль к ответу за случившееся. Однако представители израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что ответственность за атаку лежит на группировке «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ).

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху при встрече с президентом США Джо Байдена не стал упоминать удар по больнице в секторе Газа 18 октября. Сам американский лидер заявил, что атака на клинику была совершена не израильской стороной. В своей вступительной речи израильский премьер не упомянул авиаудар по больнице в Газе, который унес больше 800 жизней. «Я видел вашу поддержку каждый день, масштабы сотрудничества, которое есть у нас с начала этой войны, достигли поистине беспрецедентного уровня за всю историю замечательного альянса между нашими странами», — сказал Биньямин Нетаньяху. Также Байден заявил, что удар по больнице не был совершен Израилем. Однако он не стал уточнять, кто именно виновен в произошедшем. Ракетный удар по больнице в Газе произошел в ночь на 18 октября, передает RT. После произошедшего в странах ближневосточного региона начались массовые беспорядки, в ходе которых граждане призывали Израиль к ответу за случившееся. Однако представители израильской армии (ЦАХАЛ) заявили, что ответственность за атаку лежит на группировке «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в РФ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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