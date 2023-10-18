Метро Екатеринбурга полностью откажется от жетонов к концу 2024

Екатеринбургский метрополитен к концу 2024 года планирует полностью отказаться от оплаты проезда жетонами. Соответсвующая информация появилась на сайте перевозчика.
«В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами. Сейчас жетоны можно купить в кассе метро или автомате и также оплатить ими проезд», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что мэрия уральской столицы планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района. В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.