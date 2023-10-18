18 октября 2023

Метро Екатеринбурга полностью откажется от жетонов к концу 2024

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 8. Нижневартовск, метрополитен, жетон, метро
К 2024 году оплатить проезд в метро можно будет только с помощью QR-кода Фото:

Екатеринбургский метрополитен к концу 2024 года планирует полностью отказаться от оплаты проезда жетонами. Соответсвующая информация появилась на сайте перевозчика.

«В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами. Сейчас жетоны можно купить в кассе метро или автомате и также оплатить ими проезд», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что мэрия уральской столицы планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района. В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой.

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Екатеринбургский метрополитен к концу 2024 года планирует полностью отказаться от оплаты проезда жетонами. Соответсвующая информация появилась на сайте перевозчика. «В планах метрополитена к концу 2024 года отказаться от оплаты проезда жетонами, заменив их оплатой билетами с QR-кодами. Сейчас жетоны можно купить в кассе метро или автомате и также оплатить ими проезд», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия уральской столицы планирует до 2030 года реализовать стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района. В плане проекта: строительство станций метро в районе перекрестка проспекта Космонавтов — улицы Шефской и в районе перекрестка Космонавтов — улицы Березовой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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