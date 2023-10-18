Пермячка погибла после наезда автобуса, на котором хотела ехать на экскурсию

19 октября 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Водитель не увидел женщину, которая находилась в «слепой зоне» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Пермская пенсионерка погибла в результате наезда на нее автобуса. На нем женщина собиралась ехать на экскурсию, но в результате попала под колеса и позже скончалась в больнице от полученных травм. «Женщина попала под транспортное средство, на котором хотела отправиться на экскурсию. Пострадавшая не дождалась полной остановки автобуса и вышла на дорогу, где поскользнулась и упала прямо под колеса. В этот момент гражданка находилась в „слепой зоне“. Водитель не успел сориентироваться и предотвратить трагедию. Позже пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм», — сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю. Сын погибшей обратился в суд за компенсацией морального вреда. Мужчина пояснил, что после смерти близкого родственника он испытывает нравственные страдания, которые повлекли за собой ухудшение его здоровья. Суд в итоге обязал предпринимателя, у которого работал водитель, выплатить сыну пенсионерки 700 тысяч рублей. Бизнесмен исполнять решение суда не торопился, в результате на его банковские счета приставы наложили арест. После этого мужчина погасил долг.

Пермская пенсионерка погибла в результате наезда на нее автобуса. На нем женщина собиралась ехать на экскурсию, но в результате попала под колеса и позже скончалась в больнице от полученных травм. «Женщина попала под транспортное средство, на котором хотела отправиться на экскурсию. Пострадавшая не дождалась полной остановки автобуса и вышла на дорогу, где поскользнулась и упала прямо под колеса. В этот момент гражданка находилась в „слепой зоне“. Водитель не успел сориентироваться и предотвратить трагедию. Позже пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм», — сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю. Сын погибшей обратился в суд за компенсацией морального вреда. Мужчина пояснил, что после смерти близкого родственника он испытывает нравственные страдания, которые повлекли за собой ухудшение его здоровья. Суд в итоге обязал предпринимателя, у которого работал водитель, выплатить сыну пенсионерки 700 тысяч рублей. Бизнесмен исполнять решение суда не торопился, в результате на его банковские счета приставы наложили арест. После этого мужчина погасил долг.