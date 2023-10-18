18 октября 2023

Пермячка погибла после наезда автобуса, на котором хотела ехать на экскурсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача низкопольных автобусов. Курган, низкопольный автобус, колесо автобуса
Водитель не увидел женщину, которая находилась в «слепой зоне» Фото:

Пермская пенсионерка погибла в результате наезда на нее автобуса. На нем женщина собиралась ехать на экскурсию, но в результате попала под колеса и позже скончалась в больнице от полученных травм.

«Женщина попала под транспортное средство, на котором хотела отправиться на экскурсию. Пострадавшая не дождалась полной остановки автобуса и вышла на дорогу, где поскользнулась и упала прямо под колеса. В этот момент гражданка находилась в „слепой зоне“. Водитель не успел сориентироваться и предотвратить трагедию. Позже пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм», — сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю.

Сын погибшей обратился в суд за компенсацией морального вреда. Мужчина пояснил, что после смерти близкого родственника он испытывает нравственные страдания, которые повлекли за собой ухудшение его здоровья. Суд в итоге обязал предпринимателя, у которого работал водитель, выплатить сыну пенсионерки 700 тысяч рублей. Бизнесмен исполнять решение суда не торопился, в результате на его банковские счета приставы наложили арест. После этого мужчина погасил долг.

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Пермская пенсионерка погибла в результате наезда на нее автобуса. На нем женщина собиралась ехать на экскурсию, но в результате попала под колеса и позже скончалась в больнице от полученных травм. «Женщина попала под транспортное средство, на котором хотела отправиться на экскурсию. Пострадавшая не дождалась полной остановки автобуса и вышла на дорогу, где поскользнулась и упала прямо под колеса. В этот момент гражданка находилась в „слепой зоне“. Водитель не успел сориентироваться и предотвратить трагедию. Позже пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм», — сообщила пресс-служба УФССП по Пермскому краю. Сын погибшей обратился в суд за компенсацией морального вреда. Мужчина пояснил, что после смерти близкого родственника он испытывает нравственные страдания, которые повлекли за собой ухудшение его здоровья. Суд в итоге обязал предпринимателя, у которого работал водитель, выплатить сыну пенсионерки 700 тысяч рублей. Бизнесмен исполнять решение суда не торопился, в результате на его банковские счета приставы наложили арест. После этого мужчина погасил долг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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