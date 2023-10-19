19 октября 2023

Жители ХМАО распродают квартиры ради жилья в других регионах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, недвижимость, новостройки
Югорчане распродают квартиры, чтобы купить жилье в других регионах Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали активно распродавать квартиры, купленные в прошлые годы. За счет разницы с нынешней — более высокой стоимостью недвижимости, югорчане пытаются выручить деньги, чтобы купить жилье в других регионах. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым.

«Активность в этом направлении точно есть. Многие продают, и хотят на этом заработать, а потом планируют приобрести жилье в другом городе или регионе. Сейчас все-таки такой акцент. Из того же Сургута люди не стесняются заходить в большие города, например, рассматривают варианты в том же Санкт-Петербурге», — поясняет эксперт.

В первую очередь югорчане рассматривают варианты покупки в других регионах на старте продаж в новостройках, считают риелторы. Это дает им возможность свести к минимуму разницу в стоимости объектов в Югре и цене недвижимости в крупных городах России.

Ранее URA.RU рассказывало о регионах России, в которых жители ХМАО чаще всего покупают недвижимость для переезда. Тогда в тройку самых популярных городов входили Тюмень, Москва и Санкт-Петербург.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа начали активно распродавать квартиры, купленные в прошлые годы. За счет разницы с нынешней — более высокой стоимостью недвижимости, югорчане пытаются выручить деньги, чтобы купить жилье в других регионах. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором из Сургута Денисом Кравцовым. «Активность в этом направлении точно есть. Многие продают, и хотят на этом заработать, а потом планируют приобрести жилье в другом городе или регионе. Сейчас все-таки такой акцент. Из того же Сургута люди не стесняются заходить в большие города, например, рассматривают варианты в том же Санкт-Петербурге», — поясняет эксперт. В первую очередь югорчане рассматривают варианты покупки в других регионах на старте продаж в новостройках, считают риелторы. Это дает им возможность свести к минимуму разницу в стоимости объектов в Югре и цене недвижимости в крупных городах России. Ранее URA.RU рассказывало о регионах России, в которых жители ХМАО чаще всего покупают недвижимость для переезда. Тогда в тройку самых популярных городов входили Тюмень, Москва и Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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