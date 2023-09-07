Под Екатеринбургом полицейские устроили облаву на мигрантов. Видео

08 сентября 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники полиции проверяют документы у мигрантов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Днем в пятницу, 8 сентября, в Верхней Пышме (Свердловская область) на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари» полицейские устроили облаву на мигрантов. Представители силового ведомства проверяют документы у прихожан. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Полицейские нагрянули в мечеть в Верхней Пышме. Они проверяют документы у прихожан. Сами мусульмане очень возмущаются тому, что проверку документов силовики проводят на священной территории для мусульман», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к официальному представителю регионального главка полиции Валерию Горелых. «Во-первых, облава проводится на волков, а не на граждан. Жаргоновские выражения здесь неуместны. Во-вторых, это плановое профилактическое мероприятие правоохранительных органов, в том числе сыщиков из Центра по противодействию экстремизму, регионального ФСБ и управления по вопросам миграции областного полицейского главка. Основная задача визита силовиков — выявление злостных нарушителей миграционного законодательства нашей страны, лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления, а также обнаружение и изъятие агитационных, и иных запрещенных в РФ материалов и предметов. Права верующих силовики не нарушили, так как рейд начался после завершения молитвы. Поэтому упреки, по меньшей мере, беспочвенны. Об итогах проверки на данный момент пока преждевременно, так как она еще не завершена», — отметил полковник Горелых. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Днем в пятницу, 8 сентября, в Верхней Пышме (Свердловская область) на территории каабы «Медная мечеть им. имама Исмаила аль-Бухари» полицейские устроили облаву на мигрантов. Представители силового ведомства проверяют документы у прихожан. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Полицейские нагрянули в мечеть в Верхней Пышме. Они проверяют документы у прихожан. Сами мусульмане очень возмущаются тому, что проверку документов силовики проводят на священной территории для мусульман», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к официальному представителю регионального главка полиции Валерию Горелых. «Во-первых, облава проводится на волков, а не на граждан. Жаргоновские выражения здесь неуместны. Во-вторых, это плановое профилактическое мероприятие правоохранительных органов, в том числе сыщиков из Центра по противодействию экстремизму, регионального ФСБ и управления по вопросам миграции областного полицейского главка. Основная задача визита силовиков — выявление злостных нарушителей миграционного законодательства нашей страны, лиц, находящихся в розыске за ранее совершенные преступления, а также обнаружение и изъятие агитационных, и иных запрещенных в РФ материалов и предметов. Права верующих силовики не нарушили, так как рейд начался после завершения молитвы. Поэтому упреки, по меньшей мере, беспочвенны. Об итогах проверки на данный момент пока преждевременно, так как она еще не завершена», — отметил полковник Горелых.