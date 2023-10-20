20 октября 2023

В Челябинской области пропала девочка-подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Майская жара. Тюмень, девушка, водоем, река, девушка сидит
Девочка пропала накануне (архивное фото) Фото:

В городе Магнитогорске Челябинской области накануне 20 октября пропала 15-летняя девочка-подросток. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» на официальной странице в соцсети.

«Екатерина К., 15 лет. 20.10. 2023 года в 17:00 ушла с адреса: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 194 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике Поисково-спасательного отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка была в бежевой крутке, джинсах болотного цвета, белых кроссовках. Ее рост около 162 см, темно-русые волосы ниже плеч, уточняют волонтеры.

Местонахождение девушки неизвестно до сих пор
Местонахождение девушки неизвестно до сих пор

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В городе Магнитогорске Челябинской области накануне 20 октября пропала 15-летняя девочка-подросток. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» на официальной странице в соцсети. «Екатерина К., 15 лет. 20.10. 2023 года в 17:00 ушла с адреса: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 194 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике Поисково-спасательного отряда в социальной сети «ВКонтакте». Девушка была в бежевой крутке, джинсах болотного цвета, белых кроссовках. Ее рост около 162 см, темно-русые волосы ниже плеч, уточняют волонтеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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