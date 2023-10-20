Девочка пропала накануне (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В городе Магнитогорске Челябинской области накануне 20 октября пропала 15-летняя девочка-подросток. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» на официальной странице в соцсети.

«Екатерина К., 15 лет. 20.10. 2023 года в 17:00 ушла с адреса: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 194 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике Поисково-спасательного отряда в социальной сети «ВКонтакте».

Девушка была в бежевой крутке, джинсах болотного цвета, белых кроссовках. Ее рост около 162 см, темно-русые волосы ниже плеч, уточняют волонтеры.