Девочка пропала накануне (архивное фото)
В городе Магнитогорске Челябинской области накануне 20 октября пропала 15-летняя девочка-подросток. Об этом сообщает Поисково-спасательный отряд «Альфа-Спас» на официальной странице в соцсети.
«Екатерина К., 15 лет. 20.10. 2023 года в 17:00 ушла с адреса: г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 194 и по настоящее время ее местонахождение неизвестно», — сообщается в паблике Поисково-спасательного отряда в социальной сети «ВКонтакте».
Девушка была в бежевой крутке, джинсах болотного цвета, белых кроссовках. Ее рост около 162 см, темно-русые волосы ниже плеч, уточняют волонтеры.
Местонахождение девушки неизвестно до сих пор
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