21 октября 2023

Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа дал концерт в зоне СВО

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Площадь памяти. Тюмень , военный оркестр
Участники ансамбля выступили перед мотострелковым подразделением Фото:

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для бойцов мотострелкового подразделения, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«На заранее подготовленной полевой сцене коллектив ансамбля военного округа исполнил музыкальные композиции. Основой концертной программы стали песни отечественных рок-исполнителей и народные песни. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на скрипке, набравшей свою популярность среди военнослужащих группировки «Отважные», — сообщили на портале Министерства обороны РФ.

По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив бурными аплодисментами. Концерт прошел в одном из тыловых районов в зоне проведения СВО.

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Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для бойцов мотострелкового подразделения, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «На заранее подготовленной полевой сцене коллектив ансамбля военного округа исполнил музыкальные композиции. Основой концертной программы стали песни отечественных рок-исполнителей и народные песни. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на скрипке, набравшей свою популярность среди военнослужащих группировки «Отважные», — сообщили на портале Министерства обороны РФ. По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив бурными аплодисментами. Концерт прошел в одном из тыловых районов в зоне проведения СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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