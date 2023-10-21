Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа дал концерт в зоне СВО

22 октября 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Участники ансамбля выступили перед мотострелковым подразделением Фото: Денис Моргунов © URA.RU Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для бойцов мотострелкового подразделения, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «На заранее подготовленной полевой сцене коллектив ансамбля военного округа исполнил музыкальные композиции. Основой концертной программы стали песни отечественных рок-исполнителей и народные песни. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на скрипке, набравшей свою популярность среди военнослужащих группировки «Отважные», — сообщили на портале Министерства обороны РФ. По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив бурными аплодисментами. Концерт прошел в одном из тыловых районов в зоне проведения СВО.

Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провели концерт для бойцов мотострелкового подразделения, находящегося в зоне проведения специальной военной операции. Об этом рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. «На заранее подготовленной полевой сцене коллектив ансамбля военного округа исполнил музыкальные композиции. Основой концертной программы стали песни отечественных рок-исполнителей и народные песни. Не обошлось и без игры на музыкальных инструментах, в том числе на скрипке, набравшей свою популярность среди военнослужащих группировки «Отважные», — сообщили на портале Министерства обороны РФ. По завершении выступления военнослужащие поблагодарили коллектив бурными аплодисментами. Концерт прошел в одном из тыловых районов в зоне проведения СВО.