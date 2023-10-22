22 октября 2023

В Челябинске задержали сибиряка, сбежавшего от службы в армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, военкомат, призывная комиссия
Задержанного ждут в военкомате по Иркутской области Фото:

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали жителя Иркутской области, который скрывался от службы в ВС РФ. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе ведомства, уклониста передали полиции.

«Приметы сибиряка подходили под описание в ориентировке на пропавшего без вести гражданина. Информация, указанная в ориентировке, не подтвердилась, однако было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске за военным комиссариатом Иркутской области как уклонившийся от воинского учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии региона.

Бойцы задержали уклониста. На место был вызван наряд полиции. Сибиряка передали стражам порядка для дальнейшего разбирательства.

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В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали жителя Иркутской области, который скрывался от службы в ВС РФ. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе ведомства, уклониста передали полиции. «Приметы сибиряка подходили под описание в ориентировке на пропавшего без вести гражданина. Информация, указанная в ориентировке, не подтвердилась, однако было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске за военным комиссариатом Иркутской области как уклонившийся от воинского учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии региона. Бойцы задержали уклониста. На место был вызван наряд полиции. Сибиряка передали стражам порядка для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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