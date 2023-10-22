В Челябинске задержали сибиряка, сбежавшего от службы в армии

Задержанного ждут в военкомате по Иркутской области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске сотрудники Росгвардии задержали жителя Иркутской области, который скрывался от службы в ВС РФ. Как сообщили URA.RU 23 октября в пресс-службе ведомства, уклониста передали полиции.

«Приметы сибиряка подходили под описание в ориентировке на пропавшего без вести гражданина. Информация, указанная в ориентировке, не подтвердилась, однако было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске за военным комиссариатом Иркутской области как уклонившийся от воинского учета», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Росгвардии региона.

Бойцы задержали уклониста. На место был вызван наряд полиции. Сибиряка передали стражам порядка для дальнейшего разбирательства.