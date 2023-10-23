Роман культового уральского писателя о пионерах-вампирах выходит на мировую арену

Книгу «Пищеблок» Алексея Иванова переводят на английский язык

Сейчас Иванов помогает переводчикам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Книгу «Пищеблок» Алексея Иванова (учился в Свердловске — ныне Екатеринбург) переводят на английский язык. Сейчас писатель помогает переводчикам и разъясняет трудные для интерпретации слова. Об этом заявила продюсер Иванова Юлия Зайцева.

«Я обожаю читать переписку Иванова с переводчиками. Сейчас идет работа над английским изданием „Пищеблока“», — заявила Зайцева в своем telegram-канале. По ее словам, у лингвистов возникли трудности, и писатель им решил помочь.

Например, переводчики задумались, как переводить слово «буцка», которое означает туго свернутый в прямоугольник или треугольник фантик от конфеты. Также осталась под вопросом фраза «Сорок восемь, половинку просим», где число 48 не имеет никакого смысла, а его произносят только для рифмы.

Ранее стало известно, что Иванов работает над новым романом, в котором раскроется с неожиданной для читателей стороны. Последнее свое произведение писатель презентовал в феврале 2023 года, книга называется «Бронепароходы» и рассказывает о поволжском и уральском речном флотах и промышленной войне на фоне революции 1917 года. Первая в России презентация книги прошла в Ельцин Центре в Екатеринбурге.