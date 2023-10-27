В Копейске детей заставляют идти в школу по грязи

27 октября 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Из-за закрытых калиток школьникам приходится обходить забор по грязи и в темноте (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик Копейска Челябинской области пожаловались на закрытую калитку школьного забора, из-за которой им с детьми приходится обходить периметр по грязи и в опасной близости от движущегося транспорта. В школе Копейска №1 также возмущены тем, что две из четырех калиток постоянно закрыты. Об этом сообщили URA.RU читатели. «Две из четырех калиток в школьном заборе постоянно закрыты, мы вынуждены ежедневно обходить забор по грязи и в неосвещенной местности. В школе это объяснили принятыми мерами безопасности», — рассказали URA.RU родители учеников МОУ СОШ №1 Копейска. Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик показали фото калитки, запертой на цепь. Они посчитали это издевательством над детьми. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии Копейска с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик Копейска Челябинской области пожаловались на закрытую калитку школьного забора, из-за которой им с детьми приходится обходить периметр по грязи и в опасной близости от движущегося транспорта. В школе Копейска №1 также возмущены тем, что две из четырех калиток постоянно закрыты. Об этом сообщили URA.RU читатели. «Две из четырех калиток в школьном заборе постоянно закрыты, мы вынуждены ежедневно обходить забор по грязи и в неосвещенной местности. В школе это объяснили принятыми мерами безопасности», — рассказали URA.RU родители учеников МОУ СОШ №1 Копейска. Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик показали фото калитки, запертой на цепь. Они посчитали это издевательством над детьми. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии Копейска с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.