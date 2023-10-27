27 октября 2023

В Копейске детей заставляют идти в школу по грязи

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт дороги на ул. Мальцева. Курган, грунтовая дорога, грязь, грязная обувь, грязь на ботинках
Из-за закрытых калиток школьникам приходится обходить забор по грязи и в темноте (фото из архива) Фото:

Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик Копейска Челябинской области пожаловались на закрытую калитку школьного забора, из-за которой им с детьми приходится обходить периметр по грязи и в опасной близости от движущегося транспорта. В школе Копейска №1 также возмущены тем, что две из четырех калиток постоянно закрыты. Об этом сообщили URA.RU читатели.

«Две из четырех калиток в школьном заборе постоянно закрыты, мы вынуждены ежедневно обходить забор по грязи и в неосвещенной местности. В школе это объяснили принятыми мерами безопасности», — рассказали URA.RU родители учеников МОУ СОШ №1 Копейска.

Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик показали фото калитки, запертой на цепь. Они посчитали это издевательством над детьми. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии Копейска с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

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Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик Копейска Челябинской области пожаловались на закрытую калитку школьного забора, из-за которой им с детьми приходится обходить периметр по грязи и в опасной близости от движущегося транспорта. В школе Копейска №1 также возмущены тем, что две из четырех калиток постоянно закрыты. Об этом сообщили URA.RU читатели. «Две из четырех калиток в школьном заборе постоянно закрыты, мы вынуждены ежедневно обходить забор по грязи и в неосвещенной местности. В школе это объяснили принятыми мерами безопасности», — рассказали URA.RU родители учеников МОУ СОШ №1 Копейска. Родители учащихся школы №43 в поселке Кадровик показали фото калитки, запертой на цепь. Они посчитали это издевательством над детьми. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу мэрии Копейска с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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