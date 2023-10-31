Челябинские спецслужбы провели массовые учения на трассе М-5. Фото, видео

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медицина катастроф, медики, скорая помощь
Спецслужбы региона провели межведомственные учения на М-5 «Урал» Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» прошли совместные учения ведомств Челябинской области. В мероприятии приняли участие порядка сотни сотрудников спецслужб, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В тактико-специальных учениях на М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, участвовали несколько десятков транспортных средств и почти сотня спасателей, полицейских, пожарных, дорожников, врачей. Отрабатывался порядок ликвидации последствий крупного ДТП и ЧС в сложных погодных условиях», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Для учений на М-5 установили имитацию ДТП между автобусом, грузовиком и легковыми автомобилями с пострадавшими. В Упрдоре отметили, что важным условием были низкие температуры. Участие в мероприятии также приняли региональные ГИБДД, МЧС и центр медицины катастроф и ГИБДД.

«Разрешение каждого ДТП на федеральной трассе мы стараемся общими усилиями довести до автоматизма. Подобные учения необходимы. Мы совершенствуем технологии проведения аварийно-спасательных работ, организации движения в условиях крупных ДТП, проверяем готовность сил», — отметил начальник дежурно-диспетчерской службы Упрдора Антон Бутов.

Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск
В целях спецслужб довести разрешение ДТП до автоматизма
Фото:
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск
Одним из условий были низкие температуры
Фото:
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск
В учениях приняли участия порядка 100 сотрудников спецслужб
Фото:
Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск
Легендой стало крупное ДТП с пострадавшими
Фото:

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На участке трассы М-5 «Урал» прошли совместные учения ведомств Челябинской области. В мероприятии приняли участие порядка сотни сотрудников спецслужб, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В тактико-специальных учениях на М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, участвовали несколько десятков транспортных средств и почти сотня спасателей, полицейских, пожарных, дорожников, врачей. Отрабатывался порядок ликвидации последствий крупного ДТП и ЧС в сложных погодных условиях», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Для учений на М-5 установили имитацию ДТП между автобусом, грузовиком и легковыми автомобилями с пострадавшими. В Упрдоре отметили, что важным условием были низкие температуры. Участие в мероприятии также приняли региональные ГИБДД, МЧС и центр медицины катастроф и ГИБДД. «Разрешение каждого ДТП на федеральной трассе мы стараемся общими усилиями довести до автоматизма. Подобные учения необходимы. Мы совершенствуем технологии проведения аварийно-спасательных работ, организации движения в условиях крупных ДТП, проверяем готовность сил», — отметил начальник дежурно-диспетчерской службы Упрдора Антон Бутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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