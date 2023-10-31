Челябинские спецслужбы провели массовые учения на трассе М-5. Фото, видео

31 октября 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Спецслужбы региона провели межведомственные учения на М-5 «Урал» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На участке трассы М-5 «Урал» прошли совместные учения ведомств Челябинской области. В мероприятии приняли участие порядка сотни сотрудников спецслужб, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В тактико-специальных учениях на М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, участвовали несколько десятков транспортных средств и почти сотня спасателей, полицейских, пожарных, дорожников, врачей. Отрабатывался порядок ликвидации последствий крупного ДТП и ЧС в сложных погодных условиях», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Для учений на М-5 установили имитацию ДТП между автобусом, грузовиком и легковыми автомобилями с пострадавшими. В Упрдоре отметили, что важным условием были низкие температуры. Участие в мероприятии также приняли региональные ГИБДД, МЧС и центр медицины катастроф и ГИБДД. «Разрешение каждого ДТП на федеральной трассе мы стараемся общими усилиями довести до автоматизма. Подобные учения необходимы. Мы совершенствуем технологии проведения аварийно-спасательных работ, организации движения в условиях крупных ДТП, проверяем готовность сил», — отметил начальник дежурно-диспетчерской службы Упрдора Антон Бутов. В целях спецслужб довести разрешение ДТП до автоматизма Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одним из условий были низкие температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В учениях приняли участия порядка 100 сотрудников спецслужб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Легендой стало крупное ДТП с пострадавшими Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке трассы М-5 «Урал» прошли совместные учения ведомств Челябинской области. В мероприятии приняли участие порядка сотни сотрудников спецслужб, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В тактико-специальных учениях на М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, участвовали несколько десятков транспортных средств и почти сотня спасателей, полицейских, пожарных, дорожников, врачей. Отрабатывался порядок ликвидации последствий крупного ДТП и ЧС в сложных погодных условиях», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Для учений на М-5 установили имитацию ДТП между автобусом, грузовиком и легковыми автомобилями с пострадавшими. В Упрдоре отметили, что важным условием были низкие температуры. Участие в мероприятии также приняли региональные ГИБДД, МЧС и центр медицины катастроф и ГИБДД. «Разрешение каждого ДТП на федеральной трассе мы стараемся общими усилиями довести до автоматизма. Подобные учения необходимы. Мы совершенствуем технологии проведения аварийно-спасательных работ, организации движения в условиях крупных ДТП, проверяем готовность сил», — отметил начальник дежурно-диспетчерской службы Упрдора Антон Бутов.