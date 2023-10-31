31 октября 2023

В Екатеринбурге к школе стянули росгвардейцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие банка "Нейва". Екатеринбург, росгвардия, машина росгвардии
Силовики выезжали к школе из-за тревожного сообщения (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге к школе №22 прибыли две машины Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.

«С утра на Уралмаше у 22-й школы работают сотрудники Росгвардии. На месте стоят две служебные машины», — поделился собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что на охраняемом объекте рядом с образовательным учреждением сработала охранно-пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной.

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В Екатеринбурге к школе №22 прибыли две машины Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия. «С утра на Уралмаше у 22-й школы работают сотрудники Росгвардии. На месте стоят две служебные машины», — поделился собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что на охраняемом объекте рядом с образовательным учреждением сработала охранно-пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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