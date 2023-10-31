В Екатеринбурге к школе стянули росгвардейцев

Силовики выезжали к школе из-за тревожного сообщения (архивное фото)
В Екатеринбурге к школе №22 прибыли две машины Росгвардии. Об этом URA.RU рассказал очевидец происшествия.
«С утра на Уралмаше у 22-й школы работают сотрудники Росгвардии. На месте стоят две служебные машины», — поделился собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу управления Росгвардии по Свердловской области. В ведомстве пояснили, что на охраняемом объекте рядом с образовательным учреждением сработала охранно-пожарная сигнализация. Тревога оказалась ложной.
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