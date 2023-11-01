МИД РФ: Киеву не хватает мужества и мудрости для урегулирования конфликта

02 ноября 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

Властям Украины не хватает мужества для решения конфликта с РФ, заявил МИД России Полищук Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Властям Украины не хватает ни мудрости, ни мужества для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Возможности политического урегулирования зависят от Киева. К сожалению, украинским политикам на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости», — передают слова Полищука журналисты ТАСС. По словам представителя РФ, власти страны никогда не отвергали возможности решения конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Полищук напомнил, что весной прошлого года Москва и Киев вели переговоры, о которых попросила украинская сторона, но потом сама же от них отказалась. Ранее Западные государства старались разными способами затормозить процесс урегулирования украинского конфликта. Власти этих стран не менее трех раз срывали возможность переговоров между Москвой и Киевом. При этом Россия заявляет о готовности к переговорному процессу с украинской стороной. Последний раунд переговоров состоялся весной в Турции. Во время встречи стороны озвучили свои требования и предложения, и как только в переговорах стал намечаться прогресс, Киев вышел из дискуссии, передают журналисты «Известия».

Властям Украины не хватает ни мудрости, ни мужества для урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. «Возможности политического урегулирования зависят от Киева. К сожалению, украинским политикам на это пока не хватает ни мужества, ни мудрости», — передают слова Полищука журналисты ТАСС. По словам представителя РФ, власти страны никогда не отвергали возможности решения конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами. Полищук напомнил, что весной прошлого года Москва и Киев вели переговоры, о которых попросила украинская сторона, но потом сама же от них отказалась. Ранее Западные государства старались разными способами затормозить процесс урегулирования украинского конфликта. Власти этих стран не менее трех раз срывали возможность переговоров между Москвой и Киевом. При этом Россия заявляет о готовности к переговорному процессу с украинской стороной. Последний раунд переговоров состоялся весной в Турции. Во время встречи стороны озвучили свои требования и предложения, и как только в переговорах стал намечаться прогресс, Киев вышел из дискуссии, передают журналисты «Известия».