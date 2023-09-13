Путин заявил о возможности военного сотрудничества с КНДР Путин допустил военно-техническое сотрудничество с КНДР 13 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 + Владимир Путин заявил, что у РФ есть возможность сотрудничать с КНДР в сфере ВТС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. После переговоров с главой КНДР президенту РФ задали вопрос о сотрудничестве в сфере ВТС. «Россия соблюдает международные обязательства, но в рамках правил есть возможность сотрудничества», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1». Президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. После переговоров с главой КНДР президенту РФ задали вопрос о сотрудничестве в сфере ВТС. «Россия соблюдает международные обязательства, но в рамках правил есть возможность сотрудничества», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям