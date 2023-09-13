Путин заявил о возможности военного сотрудничества с КНДР

Владимир Путин заявил, что у РФ есть возможность сотрудничать с КНДР в сфере ВТС
Президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном.
После переговоров с главой КНДР президенту РФ задали вопрос о сотрудничестве в сфере ВТС. «Россия соблюдает международные обязательства, но в рамках правил есть возможность сотрудничества», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».
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