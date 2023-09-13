Путин заявил о возможности военного сотрудничества с КНДР

Путин допустил военно-техническое сотрудничество с КНДР
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что у РФ есть возможность сотрудничать с КНДР в сфере ВТС Фото:

Президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном.

После переговоров с главой КНДР президенту РФ задали вопрос о сотрудничестве в сфере ВТС. «Россия соблюдает международные обязательства, но в рамках правил есть возможность сотрудничества», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».

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Президент России Владимир Путин допустил военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Об этом российский лидер заявил по итогам встречи со своим корейским коллегой Ким Чен Ыном. После переговоров с главой КНДР президенту РФ задали вопрос о сотрудничестве в сфере ВТС. «Россия соблюдает международные обязательства, но в рамках правил есть возможность сотрудничества», — сказал Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-1».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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