Картины челябинской художницы купила известная российская актриса. Фото

Актриса Порошина увезла из Челябинской области две картины местной художницы

03 ноября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Актрисе понравились картины в кафе, и она их купила Фото: Александр Елизаров © URA.RU Российская актриса Мария Порошина во время визита в Трехгорный купила две картины местной художницы Татьяны Ипатовой. Фото встречи с актрисой художница разместила в соцсетях. «К нам в город вчера приезжали артисты из Москвы со спектаклем. А после представления они ужинали в кафе, где висят мои работы. Уже поздно вечером мне пишет Мария Порошина, что хочет купить две моих картины», — написала Ипатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Художница отметила, что от волнения плохо спала ночью. А утром она встретилась с Порошиной и передала актрисе две картины, которые она планирует разместить в своем загородном доме. Актриса приехала в Челябинск со спектаклем, а уехала с двумя картинами местной художницы Личная страница Татьяны Ипатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall42215861_4725 Картины художницы были выставлены в кафе Личная страница Татьяны Ипатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall42215861_4725 Актриса планирует разместить их в своем загородном доме Личная страница Татьяны Ипатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall42215861_4725

Российская актриса Мария Порошина во время визита в Трехгорный купила две картины местной художницы Татьяны Ипатовой. Фото встречи с актрисой художница разместила в соцсетях. «К нам в город вчера приезжали артисты из Москвы со спектаклем. А после представления они ужинали в кафе, где висят мои работы. Уже поздно вечером мне пишет Мария Порошина, что хочет купить две моих картины», — написала Ипатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Художница отметила, что от волнения плохо спала ночью. А утром она встретилась с Порошиной и передала актрисе две картины, которые она планирует разместить в своем загородном доме.