Российская актриса Мария Порошина во время визита в Трехгорный купила две картины местной художницы Татьяны Ипатовой. Фото встречи с актрисой художница разместила в соцсетях.
«К нам в город вчера приезжали артисты из Москвы со спектаклем. А после представления они ужинали в кафе, где висят мои работы. Уже поздно вечером мне пишет Мария Порошина, что хочет купить две моих картины», — написала Ипатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Художница отметила, что от волнения плохо спала ночью. А утром она встретилась с Порошиной и передала актрисе две картины, которые она планирует разместить в своем загородном доме.
Актриса приехала в Челябинск со спектаклем, а уехала с двумя картинами местной художницы
Личная страница Татьяны Ипатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall42215861_4725
Картины художницы были выставлены в кафе
Личная страница Татьяны Ипатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall42215861_4725
Актриса планирует разместить их в своем загородном доме
Личная страница Татьяны Ипатовой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/wall42215861_4725
Российская актриса Мария Порошина во время визита в Трехгорный купила две картины местной художницы Татьяны Ипатовой. Фото встречи с актрисой художница разместила в соцсетях. «К нам в город вчера приезжали артисты из Москвы со спектаклем. А после представления они ужинали в кафе, где висят мои работы. Уже поздно вечером мне пишет Мария Порошина, что хочет купить две моих картины», — написала Ипатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Художница отметила, что от волнения плохо спала ночью. А утром она встретилась с Порошиной и передала актрисе две картины, которые она планирует разместить в своем загородном доме.