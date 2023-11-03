Картины челябинской художницы купила известная российская актриса. Фото

Актриса Порошина увезла из Челябинской области две картины местной художницы
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Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева. Ханты-Мансийск, краски, творчество, мольберт, кисти, живопись
Актрисе понравились картины в кафе, и она их купила Фото:

Российская актриса Мария Порошина во время визита в Трехгорный купила две картины местной художницы Татьяны Ипатовой. Фото встречи с актрисой художница разместила в соцсетях.

«К нам в город вчера приезжали артисты из Москвы со спектаклем. А после представления они ужинали в кафе, где висят мои работы. Уже поздно вечером мне пишет Мария Порошина, что хочет купить две моих картины», — написала Ипатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Художница отметила, что от волнения плохо спала ночью. А утром она встретилась с Порошиной и передала актрисе две картины, которые она планирует разместить в своем загородном доме.

Актриса приехала в Челябинск со спектаклем, а уехала с двумя картинами местной художницы
Актриса приехала в Челябинск со спектаклем, а уехала с двумя картинами местной художницы
Картины художницы были выставлены в кафе
Картины художницы были выставлены в кафе
Актриса планирует разместить их в своем загородном доме
Актриса планирует разместить их в своем загородном доме

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Российская актриса Мария Порошина во время визита в Трехгорный купила две картины местной художницы Татьяны Ипатовой. Фото встречи с актрисой художница разместила в соцсетях. «К нам в город вчера приезжали артисты из Москвы со спектаклем. А после представления они ужинали в кафе, где висят мои работы. Уже поздно вечером мне пишет Мария Порошина, что хочет купить две моих картины», — написала Ипатова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Художница отметила, что от волнения плохо спала ночью. А утром она встретилась с Порошиной и передала актрисе две картины, которые она планирует разместить в своем загородном доме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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