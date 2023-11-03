03 ноября 2023

В Миассе сотрудники полиции достали машину, улетевшую в кювет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Снег. Грязь Челябинск., снег, колесо, автомобиль
Машину заметили во время патрулирования в районе улицы Жебруна Фото:

В городе Миассе Челябинской области сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) на тросе вытащили из кювета автомобиль, водитель которого в условиях гололеда не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.

«В Миассе сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли водителю, попавшему в затруднительное положение. <…> Молодой водитель в условиях гололеда не справился с управлением и съехал в кювет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Автомобиль ВАЗ-2107 сотрудники полиции заметили при патрулировании в районе улицы Жебруна. Полицейские прикрепили буксировочный трос к служебной машине, которой управляла старший сержант полиции Екатерина Акишина, и вытащили застрявший автомобиль из сугроба. Позже в социальных сетях водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, отметили в полиции.

Ранее в Челябинской области на трассе между Верхнеуральском и Магнитогорском перевернулась «Нива». Машина вылетела в кювет и опрокинулась на изгибе дороги влево. В результате аварии водитель скончался на месте, женщина-пассажир получила травмы и была доставлена в больницу.

Водитель поблагодарил сотрудников ППС в социальной сети
Водитель поблагодарил сотрудников ППС в социальной сети

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В городе Миассе Челябинской области сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) на тросе вытащили из кювета автомобиль, водитель которого в условиях гололеда не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале. «В Миассе сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли водителю, попавшему в затруднительное положение. <…> Молодой водитель в условиях гололеда не справился с управлением и съехал в кювет», — уточнили в пресс-службе ведомства. Автомобиль ВАЗ-2107 сотрудники полиции заметили при патрулировании в районе улицы Жебруна. Полицейские прикрепили буксировочный трос к служебной машине, которой управляла старший сержант полиции Екатерина Акишина, и вытащили застрявший автомобиль из сугроба. Позже в социальных сетях водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, отметили в полиции. Ранее в Челябинской области на трассе между Верхнеуральском и Магнитогорском перевернулась «Нива». Машина вылетела в кювет и опрокинулась на изгибе дороги влево. В результате аварии водитель скончался на месте, женщина-пассажир получила травмы и была доставлена в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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