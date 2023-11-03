В городе Миассе Челябинской области сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) на тросе вытащили из кювета автомобиль, водитель которого в условиях гололеда не справился с управлением. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в telegram-канале.
«В Миассе сотрудники патрульно-постовой службы полиции помогли водителю, попавшему в затруднительное положение. <…> Молодой водитель в условиях гололеда не справился с управлением и съехал в кювет», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Автомобиль ВАЗ-2107 сотрудники полиции заметили при патрулировании в районе улицы Жебруна. Полицейские прикрепили буксировочный трос к служебной машине, которой управляла старший сержант полиции Екатерина Акишина, и вытащили застрявший автомобиль из сугроба. Позже в социальных сетях водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь, отметили в полиции.
Ранее в Челябинской области на трассе между Верхнеуральском и Магнитогорском перевернулась «Нива». Машина вылетела в кювет и опрокинулась на изгибе дороги влево. В результате аварии водитель скончался на месте, женщина-пассажир получила травмы и была доставлена в больницу.
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