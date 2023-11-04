Песков порассуждал о судьбе России и Украины: главные заявления с марафона общество «Знание»

Представитель Кремля Песков назвал Украину несчастной страной

04 ноября 2023 в 21:04 Размер текста - 17 +

Украина — несчастная страна, так как за нее платит другое государство, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил перед журналистами во время просветительского марафона Российского общества «Знание». На нем представитель Кремля порассуждал о судьбе России и Украины. URA.RU приводит главные заключения Пескова. Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной. Такое заявление он сделал из-за того, что за нее платит другое государство, в том числе за приход «нужного» правительства.

Из-за конфликта на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена. По словам представителя Кремля, Киев больше не сможет пользоваться «своим иждивенческим доминированием».

Власти РФ проводят переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Основная проблема заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение.

Будущее России никогда не будет простым, но страна будет богатой. РФ становится сильнее с каждым днем, в частности, укрепляется экономика.

Представители РФ смогли восстановить и стабилизировать экономическую ситуацию в стране, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства.

Изначально Россия считала, что страны НАТО будут дружить с ней. Именно поэтому в РФ не реагировали на расширение альянса.

Во времена Первой Чеченской войны российский лидер Владимир Путин обратился к Западу с призывом о помощи в борьбе с терроризмом. Тогда президент РФ уточнил, что если Западные страны не будут помогать, то для них это решение обернется бумерангом. Эти слова оказались пророческими.

Россия с каждым день становится только сильнее. Песков подчеркнул, что когда-то Запад пытался «вытереть ноги» о РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил перед журналистами во время просветительского марафона Российского общества «Знание». На нем представитель Кремля порассуждал о судьбе России и Украины. URA.RU приводит главные заключения Пескова.