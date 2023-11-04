Украина — несчастная страна, так как за нее платит другое государство, заявил Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступил перед журналистами во время просветительского марафона Российского общества «Знание». На нем представитель Кремля порассуждал о судьбе России и Украины. URA.RU приводит главные заключения Пескова.
- Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной. Такое заявление он сделал из-за того, что за нее платит другое государство, в том числе за приход «нужного» правительства.
- Из-за конфликта на Ближнем Востоке для Украины наступают нелегкие времена. По словам представителя Кремля, Киев больше не сможет пользоваться «своим иждивенческим доминированием».
- Власти РФ проводят переговоры по освобождению россиян из плена палестинского движения ХАМАС. Основная проблема заключается в том, что нет единой стороны, которая могла бы принять соответствующее решение.
- Будущее России никогда не будет простым, но страна будет богатой. РФ становится сильнее с каждым днем, в частности, укрепляется экономика.
- Представители РФ смогли восстановить и стабилизировать экономическую ситуацию в стране, несмотря на западные санкции. При этом такой рост стал неожиданностью и для самого российского правительства.
- Изначально Россия считала, что страны НАТО будут дружить с ней. Именно поэтому в РФ не реагировали на расширение альянса.
- Во времена Первой Чеченской войны российский лидер Владимир Путин обратился к Западу с призывом о помощи в борьбе с терроризмом. Тогда президент РФ уточнил, что если Западные страны не будут помогать, то для них это решение обернется бумерангом. Эти слова оказались пророческими.
- Россия с каждым день становится только сильнее. Песков подчеркнул, что когда-то Запад пытался «вытереть ноги» о РФ.
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