07 ноября 2023

Екатеринбуржцу сломали плечо в отделе полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, полиция, мвд россии
Полицейские пытались успокоить дебошира Фото:

В отделе полиции №9 Екатеринбурга задержанный мужчина отказывался называть личные данные и устроил дебош. Тогда силовики скрутили его, повалили на пол и случайно сломали ему плечо, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Мужчина неадекватно вел себя в кафе «Скандинавия». Он поругался с 17-летней девушкой, которая работает администратором в заведении. Она сделала ему замечание, а тот в ответ ударил ее в лицо.

«За мужчиной приехали силовики и увезли его в отдел полиции №9. Там он продолжил вести себя неадекватно: отказывался называть свои данные и не давал взять у него отпечатки пальцев. После этого мужчина стал дебоширить, его попытались успокоить: скрутили и положили на пол. Позднее оказалось, что силовики сломали ему плечо», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбург подтвердили URA.RU факт инцидента. В ведомстве отметили, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Во время борьбы мужчина упал на пол, повредив правое плечо. После этого его доставили в больницу. Руководство ведомства назначило служебную проверку по данному факту», — пояснили силовики. Мужчина привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского.

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В отделе полиции №9 Екатеринбурга задержанный мужчина отказывался называть личные данные и устроил дебош. Тогда силовики скрутили его, повалили на пол и случайно сломали ему плечо, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Мужчина неадекватно вел себя в кафе «Скандинавия». Он поругался с 17-летней девушкой, которая работает администратором в заведении. Она сделала ему замечание, а тот в ответ ударил ее в лицо. «За мужчиной приехали силовики и увезли его в отдел полиции №9. Там он продолжил вести себя неадекватно: отказывался называть свои данные и не давал взять у него отпечатки пальцев. После этого мужчина стал дебоширить, его попытались успокоить: скрутили и положили на пол. Позднее оказалось, что силовики сломали ему плечо», — рассказал собеседник агентства. В пресс-группе УМВД по Екатеринбург подтвердили URA.RU факт инцидента. В ведомстве отметили, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Во время борьбы мужчина упал на пол, повредив правое плечо. После этого его доставили в больницу. Руководство ведомства назначило служебную проверку по данному факту», — пояснили силовики. Мужчина привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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