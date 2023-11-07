Екатеринбуржцу сломали плечо в отделе полиции

Полицейские пытались успокоить дебошира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отделе полиции №9 Екатеринбурга задержанный мужчина отказывался называть личные данные и устроил дебош. Тогда силовики скрутили его, повалили на пол и случайно сломали ему плечо, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

Инцидент произошел в ночь на 7 ноября. Мужчина неадекватно вел себя в кафе «Скандинавия». Он поругался с 17-летней девушкой, которая работает администратором в заведении. Она сделала ему замечание, а тот в ответ ударил ее в лицо.

«За мужчиной приехали силовики и увезли его в отдел полиции №9. Там он продолжил вести себя неадекватно: отказывался называть свои данные и не давал взять у него отпечатки пальцев. После этого мужчина стал дебоширить, его попытались успокоить: скрутили и положили на пол. Позднее оказалось, что силовики сломали ему плечо», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбург подтвердили URA.RU факт инцидента. В ведомстве отметили, что полицейские действовали в рамках законодательства. «Во время борьбы мужчина упал на пол, повредив правое плечо. После этого его доставили в больницу. Руководство ведомства назначило служебную проверку по данному факту», — пояснили силовики. Мужчина привлечен к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению полицейского.