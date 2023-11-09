В Перми назвали лучшего начальника пожарной части

В Перми Роман Истомин победил в конкурсе спасателей
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Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, мчс, пожар, боёвка, го и чс, пожарный
В Перми определили лучшего начальника пожарной части (архивное фото) Фото:

В Перми по итогу конкурса на звание «Лучший начальник (заместитель начальника) пожарно-спасательной части» победителем стал майор внутренней службы Роман Истомин из Кочево. Информация об этом опубликована в telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«По итогам испытаний победителем стал Роман Истомин, начальник 71 пожарно-спасательной части (ПСЧ) 14 пожарно-спасательного отряда (ПСО). Второе место завоевал Николай Трубин, заместитель начальника 49 ПСЧ 11 ПСО», — указано в посте пресс-службы ведомства.

По данным ведомства, третье место занял Сергей Ковальногих, начальник 63 ПСЧ 27 ПСО. Всего за победу в конкурсе боролись 11 спасателей Пермского края.

Ранее в Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. На состязания пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов.

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В Перми по итогу конкурса на звание «Лучший начальник (заместитель начальника) пожарно-спасательной части» победителем стал майор внутренней службы Роман Истомин из Кочево. Информация об этом опубликована в telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По итогам испытаний победителем стал Роман Истомин, начальник 71 пожарно-спасательной части (ПСЧ) 14 пожарно-спасательного отряда (ПСО). Второе место завоевал Николай Трубин, заместитель начальника 49 ПСЧ 11 ПСО», — указано в посте пресс-службы ведомства. По данным ведомства, третье место занял Сергей Ковальногих, начальник 63 ПСЧ 27 ПСО. Всего за победу в конкурсе боролись 11 спасателей Пермского края. Ранее в Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. На состязания пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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