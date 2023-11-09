В Перми назвали лучшего начальника пожарной части

В Перми Роман Истомин победил в конкурсе спасателей

09 ноября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

В Перми определили лучшего начальника пожарной части (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми по итогу конкурса на звание «Лучший начальник (заместитель начальника) пожарно-спасательной части» победителем стал майор внутренней службы Роман Истомин из Кочево. Информация об этом опубликована в telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По итогам испытаний победителем стал Роман Истомин, начальник 71 пожарно-спасательной части (ПСЧ) 14 пожарно-спасательного отряда (ПСО). Второе место завоевал Николай Трубин, заместитель начальника 49 ПСЧ 11 ПСО», — указано в посте пресс-службы ведомства. По данным ведомства, третье место занял Сергей Ковальногих, начальник 63 ПСЧ 27 ПСО. Всего за победу в конкурсе боролись 11 спасателей Пермского края. Ранее в Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. На состязания пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов.

В Перми по итогу конкурса на звание «Лучший начальник (заместитель начальника) пожарно-спасательной части» победителем стал майор внутренней службы Роман Истомин из Кочево. Информация об этом опубликована в telegram-канале пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По итогам испытаний победителем стал Роман Истомин, начальник 71 пожарно-спасательной части (ПСЧ) 14 пожарно-спасательного отряда (ПСО). Второе место завоевал Николай Трубин, заместитель начальника 49 ПСЧ 11 ПСО», — указано в посте пресс-службы ведомства. По данным ведомства, третье место занял Сергей Ковальногих, начальник 63 ПСЧ 27 ПСО. Всего за победу в конкурсе боролись 11 спасателей Пермского края. Ранее в Перми завершился финальный этап смотров-конкурсов на звание «Лучший начальник караула» и «Лучший пожарный» МЧС России 2023. На состязания пришли посмотреть замминистра РФ по делам гражданской обороны, ЧП и ликвидации последствий стихийных бедствий генерал-полковник Илья Денисов, губернатор края Дмитрий Махонин, мэр Перми Эдуард Соснин, глава регионального управления МЧС Александр Урусов и министр территориальной безопасности региона Виктор Батмазов.