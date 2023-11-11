В Челябинске предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей

Челябинцы едва не подрались на раздаче коробок с мороженым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинске на стоянке в Ленинском районе предприниматель с фуры бесплатно раздал прохожим 20 тонн мороженого и пельменей. Люди едва не подрались из-за бесплатных продуктов.

«Челябинка Дарья похвасталась, что ее муж смог унести 20 коробок с мороженым. Стоимость продуктов оценивается в 4,5 млн рублей. Люди едва не подрались при бесплатной раздаче», — сообщает «74.ру».

Выяснилось, что этот товар попал в аварию. Большегруз DAF 6 ноября перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель, который работал на предпринимателя из Челябинска, сейчас находится в больнице. Он уснул за рулем, и фура улетела в кювет.

Бизнесмен привез коробки с продуктами в Челябинск, надеясь сдать их поставщику, но получил отказ. Мороженное и пельмени пришлось раздать людям.