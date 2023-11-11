11 ноября 2023

В Челябинске предприниматель бесплатно раздал 20 тонн мороженого и пельменей

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы едва не подрались на раздаче коробок с мороженым Фото:

В Челябинске на стоянке в Ленинском районе предприниматель с фуры бесплатно раздал прохожим 20 тонн мороженого и пельменей. Люди едва не подрались из-за бесплатных продуктов.

«Челябинка Дарья похвасталась, что ее муж смог унести 20 коробок с мороженым. Стоимость продуктов оценивается в 4,5 млн рублей. Люди едва не подрались при бесплатной раздаче», — сообщает «74.ру».

Выяснилось, что этот товар попал в аварию. Большегруз DAF 6 ноября перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель, который работал на предпринимателя из Челябинска, сейчас находится в больнице. Он уснул за рулем, и фура улетела в кювет.

Бизнесмен привез коробки с продуктами в Челябинск, надеясь сдать их поставщику, но получил отказ. Мороженное и пельмени пришлось раздать людям.

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В Челябинске на стоянке в Ленинском районе предприниматель с фуры бесплатно раздал прохожим 20 тонн мороженого и пельменей. Люди едва не подрались из-за бесплатных продуктов. «Челябинка Дарья похвасталась, что ее муж смог унести 20 коробок с мороженым. Стоимость продуктов оценивается в 4,5 млн рублей. Люди едва не подрались при бесплатной раздаче», — сообщает «74.ру». Выяснилось, что этот товар попал в аварию. Большегруз DAF 6 ноября перевернулся на трассе Пермь — Екатеринбург. Водитель, который работал на предпринимателя из Челябинска, сейчас находится в больнице. Он уснул за рулем, и фура улетела в кювет. Бизнесмен привез коробки с продуктами в Челябинск, надеясь сдать их поставщику, но получил отказ. Мороженное и пельмени пришлось раздать людям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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