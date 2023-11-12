12 ноября 2023
11 ноября 2023

Экс-начальник ИВС в ХМАО попался пьяным за рулем в День полиции, получив награду

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ГИБДД водителей на дорогах города. Магнитогорск, алкотестер
Бывший начальник ИВС в отделе полиции Пыть-Яха попался на пьяной езде в профессиональный праздник Фото:

Бывший начальник ИВС ОМВД Пыть-Яха Вадим Красов попался пьяным за рулем в День полиции после вручения ветеранской награды. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

«Красова 10 ноября приглашали в ОМВД Пыть-Яха для вручения ветеранской награды. Он прослушжил в органах внутренних дел почти 20 лет. Позднее в это же день он был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления автомобилем. От прохождения медосвидетельствования экс-силовик отказался. После чего был оформлен протокол, а Красова отстранили от управления автомобилем», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о выявлении пьяного водителя. Однако в ведомстве отказались раскрывать, о ком именно идет речь из-за запрета о разглашении персональных данных.

Ранее URA.RU писало, что главе Пыть-Яхского горотдела пришлось в День полиции улаживать конфликт с участием подчиненных. Силовики повздорили в одном из местных кафе.

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Бывший начальник ИВС ОМВД Пыть-Яха Вадим Красов попался пьяным за рулем в День полиции после вручения ветеранской награды. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Красова 10 ноября приглашали в ОМВД Пыть-Яха для вручения ветеранской награды. Он прослушжил в органах внутренних дел почти 20 лет. Позднее в это же день он был остановлен сотрудниками ГИБДД во время управления автомобилем. От прохождения медосвидетельствования экс-силовик отказался. После чего был оформлен протокол, а Красова отстранили от управления автомобилем», — сообщил инсайдер. В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту агентства подтвердили информацию о выявлении пьяного водителя. Однако в ведомстве отказались раскрывать, о ком именно идет речь из-за запрета о разглашении персональных данных. Ранее URA.RU писало, что главе Пыть-Яхского горотдела пришлось в День полиции улаживать конфликт с участием подчиненных. Силовики повздорили в одном из местных кафе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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