В Березниках потратят миллионы на освещение мемориала Победы

14 ноября 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

В Березниках смонтируют архитектурную подсветку Мемориала Победы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Власти Березников (Пермский край) ищут подрядчика, который займется установкой подсветки на мемориальном комплексе, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. На эти цели направлено свыше 4 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Устройство декоративной подсветки мемориального комплекса, посвященного победе Советского Союза в Великой Отечественной войне в городе Березники на улице Льва Толстого 74. Начальная цена контракта 4 млн 242 тысячи рублей», — говорится в документации тендера. В документации указано, что подрядчик смонтирует холодную подсветку дневного света стелы «Труженикам тыла», флагштоков, ордена на стеле Победы, поля стелы Победы, Вечного Огня, а также территории памятника «Воинам-Афганцам», стены Трудовой славы, стены Памяти. Работы планируется завершить до конца года. Ранее жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале Победы. У памятника отпали два куска бетона. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.

Власти Березников (Пермский край) ищут подрядчика, который займется установкой подсветки на мемориальном комплексе, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. На эти цели направлено свыше 4 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Устройство декоративной подсветки мемориального комплекса, посвященного победе Советского Союза в Великой Отечественной войне в городе Березники на улице Льва Толстого 74. Начальная цена контракта 4 млн 242 тысячи рублей», — говорится в документации тендера. В документации указано, что подрядчик смонтирует холодную подсветку дневного света стелы «Труженикам тыла», флагштоков, ордена на стеле Победы, поля стелы Победы, Вечного Огня, а также территории памятника «Воинам-Афганцам», стены Трудовой славы, стены Памяти. Работы планируется завершить до конца года. Ранее жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале Победы. У памятника отпали два куска бетона. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.