13 ноября 2023

В Березниках потратят миллионы на освещение мемориала Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечный огонь .Сургут, вечный огонь, мемориал славы, день победы, 9 мая
В Березниках смонтируют архитектурную подсветку Мемориала Победы Фото:

Власти Березников (Пермский край) ищут подрядчика, который займется установкой подсветки на мемориальном комплексе, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. На эти цели направлено свыше 4 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

«Устройство декоративной подсветки мемориального комплекса, посвященного победе Советского Союза в Великой Отечественной войне в городе Березники на улице Льва Толстого 74. Начальная цена контракта 4 млн 242 тысячи рублей», — говорится в документации тендера.

В документации указано, что подрядчик смонтирует холодную подсветку дневного света стелы «Труженикам тыла», флагштоков, ордена на стеле Победы, поля стелы Победы, Вечного Огня, а также территории памятника «Воинам-Афганцам», стены Трудовой славы, стены Памяти. Работы планируется завершить до конца года.

Ранее жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале Победы. У памятника отпали два куска бетона. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Березников (Пермский край) ищут подрядчика, который займется установкой подсветки на мемориальном комплексе, посвященном победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. На эти цели направлено свыше 4 миллионов рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. «Устройство декоративной подсветки мемориального комплекса, посвященного победе Советского Союза в Великой Отечественной войне в городе Березники на улице Льва Толстого 74. Начальная цена контракта 4 млн 242 тысячи рублей», — говорится в документации тендера. В документации указано, что подрядчик смонтирует холодную подсветку дневного света стелы «Труженикам тыла», флагштоков, ордена на стеле Победы, поля стелы Победы, Вечного Огня, а также территории памятника «Воинам-Афганцам», стены Трудовой славы, стены Памяти. Работы планируется завершить до конца года. Ранее жители Березников (Пермский край) заметили разрушения на стеле у Вечного огня на мемориале Победы. У памятника отпали два куска бетона. На своей официальной странице «ВКонтакте» пресс-служба ответила березниковцам, что масштабные работы по ремонту мемориального комплекса будут проводиться в 2023 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...