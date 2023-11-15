Аппарат думы Сургута угодил в скандал, пригласив жителей на закрытое совещание

16 ноября 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Аппарат думы по ошибке опубликовал на сайте закрытую информацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Аппарат думы Сургута оказался в центре скандала, случайно пригласив на закрытое совещание жителей города. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Чиновники разместили в открытом доступе на сайте думы объявление об обсуждении стратегии развития города до 2036 года. Хотя на встречу приглашались только представители мэрии и депутаты. Обычных сургутян, которые тоже захотели обсудить документ, пришлось выпроваживать из думского зала с помощью охраны. Теперь горожанам предлагают высказаться о стратегии развития Сургута на публичных слушаниях 5 декабря. Но обиженные люди уже написали жалобу в прокуратуру на действия чиновников», — сообщил собеседник. Выяснилось, что письмо в прокуратура направил сургутский общественник Сергей Глинский, который приехал в думу послушать стратегию развития. «На сайте думы было указано, что это будет обсуждение проекта социального развития. Не указывалось, закрытое это мероприятия или нет. В итоге всех, кто приехал, просто выгнали. В регламенте думы я не нашел оснований для ее проведения подобных встреч, вот и подготовил письмо в прокуратуру с требованием разобраться», — сообщил Глинских. Журналист агентства направил в окружную прокуратуру запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городской думе признали, что недоразумение произошло из-за ошибки. «Информация о проведении рабочего совещания по предварительному обсуждению проекта „Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года“ была размещена сотрудниками аппарата думы Сургута, ответственными за размещение документов на сайте думы Сургута, ошибочно. Аппарат думы уже принес свои извинения горожанам, которые пришли на совещание как на слушания. Дело в том, что 15 ноября в зале заседаний думы города проходило рабочее совещание, организованное администрацией города Сургута. Дума предоставила только помещение для его проведения», — сообщили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута по ошибке снесла здание Росимущества. Федеральное ведомство обратилось с иском в суд, требуя администрацию возместить ущерб в 1,13 млн рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Аппарат думы Сургута оказался в центре скандала, случайно пригласив на закрытое совещание жителей города. Об этом URA.RU сообщил источник из городского политического истеблишмента. «Чиновники разместили в открытом доступе на сайте думы объявление об обсуждении стратегии развития города до 2036 года. Хотя на встречу приглашались только представители мэрии и депутаты. Обычных сургутян, которые тоже захотели обсудить документ, пришлось выпроваживать из думского зала с помощью охраны. Теперь горожанам предлагают высказаться о стратегии развития Сургута на публичных слушаниях 5 декабря. Но обиженные люди уже написали жалобу в прокуратуру на действия чиновников», — сообщил собеседник. Выяснилось, что письмо в прокуратура направил сургутский общественник Сергей Глинский, который приехал в думу послушать стратегию развития. «На сайте думы было указано, что это будет обсуждение проекта социального развития. Не указывалось, закрытое это мероприятия или нет. В итоге всех, кто приехал, просто выгнали. В регламенте думы я не нашел оснований для ее проведения подобных встреч, вот и подготовил письмо в прокуратуру с требованием разобраться», — сообщил Глинских. Журналист агентства направил в окружную прокуратуру запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городской думе признали, что недоразумение произошло из-за ошибки. «Информация о проведении рабочего совещания по предварительному обсуждению проекта „Стратегии социально-экономического развития города Сургута до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года“ была размещена сотрудниками аппарата думы Сургута, ответственными за размещение документов на сайте думы Сургута, ошибочно. Аппарат думы уже принес свои извинения горожанам, которые пришли на совещание как на слушания. Дело в том, что 15 ноября в зале заседаний думы города проходило рабочее совещание, организованное администрацией города Сургута. Дума предоставила только помещение для его проведения», — сообщили в думе. Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Сургута по ошибке снесла здание Росимущества. Федеральное ведомство обратилось с иском в суд, требуя администрацию возместить ущерб в 1,13 млн рублей.