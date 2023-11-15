Житель ХМАО стал миллионером в лотерее

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем лотереи. В конце октября югорчанину удалось выиграть миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото».
«Выигрыш 1 000 000 рублей. Победитель оформил выигрыш, направив необходимый пакет документов по почте», — говорится в сообщении пресс-службы лотереи. Жителю региона удалось выиграть приз в конце октября.
Всего с августа по октябрь четверо югорчан стали лотерейными миллионерами. Причем один из них выиграл почти 5,5 миллионов. А другой житель ХМАО — 5 миллионов, но все еще не обратился за деньгами.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотерей. Такую сумму югорчанам удалось выиграть за три месяца.
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