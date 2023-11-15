15 ноября 2023

Житель ХМАО стал миллионером в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, азартные игры, лотерея, лотерейный билет
Югорчанин выиграл миллион рублей (архивное фото) Фото:

Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем лотереи. В конце октября югорчанину удалось выиграть миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото».

«Выигрыш 1 000 000 рублей. Победитель оформил выигрыш, направив необходимый пакет документов по почте», — говорится в сообщении пресс-службы лотереи. Жителю региона удалось выиграть приз в конце октября.

Всего с августа по октябрь четверо югорчан стали лотерейными миллионерами. Причем один из них выиграл почти 5,5 миллионов. А другой житель ХМАО — 5 миллионов, но все еще не обратился за деньгами.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотерей. Такую сумму югорчанам удалось выиграть за три месяца.

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Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем лотереи. В конце октября югорчанину удалось выиграть миллион рублей. Об этом URA.RU сообщили представители «Столото». «Выигрыш 1 000 000 рублей. Победитель оформил выигрыш, направив необходимый пакет документов по почте», — говорится в сообщении пресс-службы лотереи. Жителю региона удалось выиграть приз в конце октября. Всего с августа по октябрь четверо югорчан стали лотерейными миллионерами. Причем один из них выиграл почти 5,5 миллионов. А другой житель ХМАО — 5 миллионов, но все еще не обратился за деньгами. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО разбогатели почти на 200 миллионов рублей с помощью лотерей. Такую сумму югорчанам удалось выиграть за три месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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