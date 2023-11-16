В Пермском крае прокуратура обязала чиновников зажечь погасший Вечный огонь

16 ноября 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Чиновники не обеспечили постоянное горение Вечного огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Осинского района Пермского края обязала местные власти устранить нарушения, выявленные во время проверки состояния мемориального комплекса Великой Отечественной войны. Он находится в муниципальной собственности. В ходе ревизии выяснилось, что на мемориале погас Вечный огонь. «Установлено, что на мемориальном комплексе ВОВ, находящимся в муниципальной собственности, не обеспечено постоянное горение Вечного огня. Кроме этого, часть объекта находится в ненормативном состоянии — имеются трещины и сколы. Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию округа обязанности устранить нарушения», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края. Осинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Сейчас фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию несовершеннолетнему узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. До вмешательства надзорного ведомства чиновники отказывали пенсионеру в выплате.

Прокуратура Осинского района Пермского края обязала местные власти устранить нарушения, выявленные во время проверки состояния мемориального комплекса Великой Отечественной войны. Он находится в муниципальной собственности. В ходе ревизии выяснилось, что на мемориале погас Вечный огонь. «Установлено, что на мемориальном комплексе ВОВ, находящимся в муниципальной собственности, не обеспечено постоянное горение Вечного огня. Кроме этого, часть объекта находится в ненормативном состоянии — имеются трещины и сколы. Прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию округа обязанности устранить нарушения», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края. Осинский районный суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Сейчас фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура обязала региональное минсоцразвития выдать субсидию несовершеннолетнему узнику фашистского концлагеря, в котором он родился 80 лет назад. До вмешательства надзорного ведомства чиновники отказывали пенсионеру в выплате.