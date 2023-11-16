Миасс отпразднует 250-летие концертами и фейерверком. Программа

17 ноября 2023 в 10:53 Размер текста - 17 +

Для гостей праздника организаторы подготовили обширную программу с фейерверком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Город Миасс (Челябинская область) 18 ноября, в субботу, отпразднует 250-летие. Мэрия опубликовала программу празднования. «В программе — спортивные, культурные и познавательные мероприятия. Завершится праздник выступлениями творческих коллективов города, концертом хора Михаила Бублика и праздничным фейерверком», — сообщили в мэрии. Миасс — третий по величине город Челябинской области. Здесь расположены автозавод «Урал», выпускающий одноименные автомобили, ракетный центр имени Макеева, выпускающий продукцию оборонного назначения, и ряд других стратегических предприятий. Праздник завершится на центральной площади Миасса концертом и фейерверком Фото: пресс-служба администрации Миасса

Город Миасс (Челябинская область) 18 ноября, в субботу, отпразднует 250-летие. Мэрия опубликовала программу празднования. «В программе — спортивные, культурные и познавательные мероприятия. Завершится праздник выступлениями творческих коллективов города, концертом хора Михаила Бублика и праздничным фейерверком», — сообщили в мэрии. Миасс — третий по величине город Челябинской области. Здесь расположены автозавод «Урал», выпускающий одноименные автомобили, ракетный центр имени Макеева, выпускающий продукцию оборонного назначения, и ряд других стратегических предприятий.