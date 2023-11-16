16 ноября 2023

Миасс отпразднует 250-летие концертами и фейерверком. Программа

© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня города. Челябинск , салют, шоу, праздник, фейерверк
Для гостей праздника организаторы подготовили обширную программу с фейерверком Фото:

Город Миасс (Челябинская область) 18 ноября, в субботу, отпразднует 250-летие. Мэрия опубликовала программу празднования.

«В программе — спортивные, культурные и познавательные мероприятия. Завершится праздник выступлениями творческих коллективов города, концертом хора Михаила Бублика и праздничным фейерверком», — сообщили в мэрии.

Миасс — третий по величине город Челябинской области. Здесь расположены автозавод «Урал», выпускающий одноименные автомобили, ракетный центр имени Макеева, выпускающий продукцию оборонного назначения, и ряд других стратегических предприятий.

Праздник завершится на центральной площади Миасса концертом и фейерверком
Праздник завершится на центральной площади Миасса концертом и фейерверком
Фото:

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Город Миасс (Челябинская область) 18 ноября, в субботу, отпразднует 250-летие. Мэрия опубликовала программу празднования. «В программе — спортивные, культурные и познавательные мероприятия. Завершится праздник выступлениями творческих коллективов города, концертом хора Михаила Бублика и праздничным фейерверком», — сообщили в мэрии. Миасс — третий по величине город Челябинской области. Здесь расположены автозавод «Урал», выпускающий одноименные автомобили, ракетный центр имени Макеева, выпускающий продукцию оборонного назначения, и ряд других стратегических предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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