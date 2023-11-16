Для гостей праздника организаторы подготовили обширную программу с фейерверком
Город Миасс (Челябинская область) 18 ноября, в субботу, отпразднует 250-летие. Мэрия опубликовала программу празднования.
«В программе — спортивные, культурные и познавательные мероприятия. Завершится праздник выступлениями творческих коллективов города, концертом хора Михаила Бублика и праздничным фейерверком», — сообщили в мэрии.
Миасс — третий по величине город Челябинской области. Здесь расположены автозавод «Урал», выпускающий одноименные автомобили, ракетный центр имени Макеева, выпускающий продукцию оборонного назначения, и ряд других стратегических предприятий.
Праздник завершится на центральной площади Миасса концертом и фейерверком
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