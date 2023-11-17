17 ноября 2023

В Екатеринбурге задержали рейс «Уральских авиалиний» до Владивостока. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет, ночной аэропорт
В Кольцово перенесли рейс Екатеринбург — Владивосток Фото:

В Екатеринбурге задержали вылет рейса U6-571 авиакомпании «Уральские авиалинии» во Владивосток. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Самолет A-320 должен вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 01:45 по местному времени. Рейс задержан до 04:00», — указано на тало. Причина задержки не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не получен.

Рейс задержан до 04:00 по местному времени
Рейс задержан до 04:00 по местному времени

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В Екатеринбурге задержали вылет рейса U6-571 авиакомпании «Уральские авиалинии» во Владивосток. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Самолет A-320 должен вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 01:45 по местному времени. Рейс задержан до 04:00», — указано на тало. Причина задержки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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