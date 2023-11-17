В Кольцово перенесли рейс Екатеринбург — Владивосток
В Екатеринбурге задержали вылет рейса U6-571 авиакомпании «Уральские авиалинии» во Владивосток. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Самолет A-320 должен вылететь из Екатеринбурга 18 ноября в 01:45 по местному времени. Рейс задержан до 04:00», — указано на тало. Причина задержки не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не получен.
Рейс задержан до 04:00 по местному времени
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