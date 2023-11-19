Отопление появилось во всех домах Челябинска

В мэрии отметили, отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отопление подключили во все жилые дома и социальные учреждения, аварии оперативно устраняются. Об этом 20 ноября на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Челябинск получил от Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному сезону 13 ноября, отопление к этому моменту было уже во всех городских домах. Сейчас все здания подключены к теплу, аварии быстро устраняют», — рассказала Астахов.

При том, что отопительный сезон в Челябинске начался 3 октября, челябинцы в течении месяца жаловались на холодные батареи в квартирах. На данный момент все проходит в штатном режиме.