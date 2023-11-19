19 ноября 2023
18 ноября 2023

Отопление появилось во всех домах Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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В мэрии отметили, отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме Фото:

В Челябинске отопление подключили во все жилые дома и социальные учреждения, аварии оперативно устраняются. Об этом 20 ноября на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

«Челябинск получил от Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному сезону 13 ноября, отопление к этому моменту было уже во всех городских домах. Сейчас все здания подключены к теплу, аварии быстро устраняют», — рассказала Астахов.

При том, что отопительный сезон в Челябинске начался 3 октября, челябинцы в течении месяца жаловались на холодные батареи в квартирах. На данный момент все проходит в штатном режиме.

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В Челябинске отопление подключили во все жилые дома и социальные учреждения, аварии оперативно устраняются. Об этом 20 ноября на аппаратном совещании сообщил замглавы города по городскому хозяйству Александр Астахов. «Челябинск получил от Ростехнадзора паспорт готовности к отопительному сезону 13 ноября, отопление к этому моменту было уже во всех городских домах. Сейчас все здания подключены к теплу, аварии быстро устраняют», — рассказала Астахов. При том, что отопительный сезон в Челябинске начался 3 октября, челябинцы в течении месяца жаловались на холодные батареи в квартирах. На данный момент все проходит в штатном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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