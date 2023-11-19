Челябинку с раком мозга заставляют оплачивать МРТ

Жительница Челябинска должна прохожить МРТ для контроля лечения рака мозга Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске инвалиду первой группы с раком мозга отказывают в проведении бесплатных МРТ для контроля лечения заболевания. Об этом URA.RU сообщил родственник пациентки.

«Моей теще необходимо делать МРТ для контроля лечения рака мозга. Она инвалид первой группы, после операции и химиотерапии врач-онколог сказал делать диагностику раз в три месяца и с результатами приходить на прием. Мы заранее, в августе, взяли направление, МРТ назначили на октябрь, но оказалось, что мы можем пройти бесплатно не раньше марта следующего года», — рассказал URA.RU Алексей Ю.

Алексей уточнил, что проходить МРТ четыре раза в год за свой счет очень дорого, одна диагностика обходится в сумму порядка 6-8 тысяч рублей. По словам родственников, они пытались добиться информации в страховой компании и региональном минздрве, однако везде им отвечали, что талонов на МРТ нет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области о наличии талонов на бесплатное МРТ для онкобольных. К моменту подготоки новости ответ на него не поступал.