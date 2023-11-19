19 ноября 2023
18 ноября 2023

Челябинку с раком мозга заставляют оплачивать МРТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной онкологический диспансер № 2. Магнитогорск, пациент, медик, онкология, здоровье, мрт, диспансер
Жительница Челябинска должна прохожить МРТ для контроля лечения рака мозга Фото:

В Челябинске инвалиду первой группы с раком мозга отказывают в проведении бесплатных МРТ для контроля лечения заболевания. Об этом URA.RU сообщил родственник пациентки.

«Моей теще необходимо делать МРТ для контроля лечения рака мозга. Она инвалид первой группы, после операции и химиотерапии врач-онколог сказал делать диагностику раз в три месяца и с результатами приходить на прием. Мы заранее, в августе, взяли направление, МРТ назначили на октябрь, но оказалось, что мы можем пройти бесплатно не раньше марта следующего года», — рассказал URA.RU Алексей Ю.

Алексей уточнил, что проходить МРТ четыре раза в год за свой счет очень дорого, одна диагностика обходится в сумму порядка 6-8 тысяч рублей. По словам родственников, они пытались добиться информации в страховой компании и региональном минздрве, однако везде им отвечали, что талонов на МРТ нет.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области о наличии талонов на бесплатное МРТ для онкобольных. К моменту подготоки новости ответ на него не поступал.

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В Челябинске инвалиду первой группы с раком мозга отказывают в проведении бесплатных МРТ для контроля лечения заболевания. Об этом URA.RU сообщил родственник пациентки. «Моей теще необходимо делать МРТ для контроля лечения рака мозга. Она инвалид первой группы, после операции и химиотерапии врач-онколог сказал делать диагностику раз в три месяца и с результатами приходить на прием. Мы заранее, в августе, взяли направление, МРТ назначили на октябрь, но оказалось, что мы можем пройти бесплатно не раньше марта следующего года», — рассказал URA.RU Алексей Ю. Алексей уточнил, что проходить МРТ четыре раза в год за свой счет очень дорого, одна диагностика обходится в сумму порядка 6-8 тысяч рублей. По словам родственников, они пытались добиться информации в страховой компании и региональном минздрве, однако везде им отвечали, что талонов на МРТ нет. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области о наличии талонов на бесплатное МРТ для онкобольных. К моменту подготоки новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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