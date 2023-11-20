Директор пермского образовательного центра продала фальшивый диплом за 3 тысячи

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Пермячка продавала дипломы 18 раз Фото:

Директор образовательного центра в Перми, которую ранее судили за подделку документов об образовании, продала один из фальшивых дипломов за 3,1 тысячи рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда.

«Приговором установлено, что ответчик, занимая должность директора ЧОУ ДПО „РОЦ“, с целью незаконного вознаграждения получила денежные средства в размере 3 100 рублей от клиента через посредника в виде коммерческого подкупа за оформление заведомо поддельных официальных документов об образовании на», — говорится в решении. В суд с иском к бывшему директору обратился Новокузнецкий транспортный прокурор, чтобы признать сделку ничтожной и взыскать в пользу казны стоимость диплома.

В образовательном центре должны были оказываться образовательные услуги по подготовке специалистов-железнодорожников. Известно, что директор центра также промышляла продажей фальсифицированных дипломов об образовании, при этом никакой практической и теоретической подготовки не было предусмотрено. Следствие рассказало еще о 17 других таких же преступлений. Осужденная занималась противозаконными действиями при посредничестве подельников из Кемеровской области. В итоге виновную осудили и приговорили к крупному штрафу и году ограничения свободы.

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Директор образовательного центра в Перми, которую ранее судили за подделку документов об образовании, продала один из фальшивых дипломов за 3,1 тысячи рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. «Приговором установлено, что ответчик, занимая должность директора ЧОУ ДПО „РОЦ“, с целью незаконного вознаграждения получила денежные средства в размере 3 100 рублей от клиента через посредника в виде коммерческого подкупа за оформление заведомо поддельных официальных документов об образовании на», — говорится в решении. В суд с иском к бывшему директору обратился Новокузнецкий транспортный прокурор, чтобы признать сделку ничтожной и взыскать в пользу казны стоимость диплома. В образовательном центре должны были оказываться образовательные услуги по подготовке специалистов-железнодорожников. Известно, что директор центра также промышляла продажей фальсифицированных дипломов об образовании, при этом никакой практической и теоретической подготовки не было предусмотрено. Следствие рассказало еще о 17 других таких же преступлений. Осужденная занималась противозаконными действиями при посредничестве подельников из Кемеровской области. В итоге виновную осудили и приговорили к крупному штрафу и году ограничения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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