СК заинтересовался делом школьника, ударившего девочку-инвалида в Реже

21 ноября 2023 в 02:25 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 15-летнего школьника, который ударил девочку-инвалида в Реже (Свердловская область). Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Проводится проверка по уголовной статье — побои. Вечером 19 ноября около торгового центра на улице Ленина в Реже толпа подростков обступила девочку со второй группой инвалидности. Один из школьников ударил ее по лицу ладонью. Весь процесс нападавшие снимали на видео. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 15-летнего школьника, который ударил девочку-инвалида в Реже (Свердловская область). Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Проводится проверка по уголовной статье — побои. Вечером 19 ноября около торгового центра на улице Ленина в Реже толпа подростков обступила девочку со второй группой инвалидности. Один из школьников ударил ее по лицу ладонью. Весь процесс нападавшие снимали на видео. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.