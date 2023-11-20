СК заинтересовался делом школьника, ударившего девочку-инвалида в Реже

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 15-летнего школьника, который ударил девочку-инвалида в Реже (Свердловская область). Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства.
«Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Проводится проверка по уголовной статье — побои.
Вечером 19 ноября около торгового центра на улице Ленина в Реже толпа подростков обступила девочку со второй группой инвалидности. Один из школьников ударил ее по лицу ладонью. Весь процесс нападавшие снимали на видео. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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