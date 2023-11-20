20 ноября 2023

СК заинтересовался делом школьника, ударившего девочку-инвалида в Реже

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах произошедшего Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 15-летнего школьника, который ударил девочку-инвалида в Реже (Свердловская область). Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства.

«Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Проводится проверка по уголовной статье — побои.

Вечером 19 ноября около торгового центра на улице Ленина в Реже толпа подростков обступила девочку со второй группой инвалидности. Один из школьников ударил ее по лицу ладонью. Весь процесс нападавшие снимали на видео. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 15-летнего школьника, который ударил девочку-инвалида в Реже (Свердловская область). Информация о требовании доклада появилась в telegram-канале ведомства. «Председатель СК России [Бастрыкин] поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Проводится проверка по уголовной статье — побои. Вечером 19 ноября около торгового центра на улице Ленина в Реже толпа подростков обступила девочку со второй группой инвалидности. Один из школьников ударил ее по лицу ладонью. Весь процесс нападавшие снимали на видео. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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