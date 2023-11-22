Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Пассажиру «Уральских авиалиний» оказали помощь, он продолжил полет Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно приземлился в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

«В районе ПДЗ „ГОГИН“ МЗН Т788 на эшелоне FL330 экипаж ВС А-321 сообщил о больном пассажире на борту, принято решения следовать на незапланированный аэродром Самара. Запросили скорую по прибытию», — указано в сообщении.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» информацию подтвердили. «Пассажиру оказали медицинскую помощь, он продолжил полет», — рассказали представители авиакомпании.

Похожий случай произошел с самолетом «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, 22 октября. Тогда борт также совершил вынужденную посадку в Астрахани из-за больного пассажира.

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Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно приземлился в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident. «В районе ПДЗ „ГОГИН“ МЗН Т788 на эшелоне FL330 экипаж ВС А-321 сообщил о больном пассажире на борту, принято решения следовать на незапланированный аэродром Самара. Запросили скорую по прибытию», — указано в сообщении. В пресс-службе «Уральских авиалиний» информацию подтвердили. «Пассажиру оказали медицинскую помощь, он продолжил полет», — рассказали представители авиакомпании. Похожий случай произошел с самолетом «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, 22 октября. Тогда борт также совершил вынужденную посадку в Астрахани из-за больного пассажира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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