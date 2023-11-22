Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Самаре из-за больного пассажира

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Худжанд (Таджикистан), экстренно приземлился в Самаре из-за больного пассажира. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.
«В районе ПДЗ „ГОГИН“ МЗН Т788 на эшелоне FL330 экипаж ВС А-321 сообщил о больном пассажире на борту, принято решения следовать на незапланированный аэродром Самара. Запросили скорую по прибытию», — указано в сообщении.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» информацию подтвердили. «Пассажиру оказали медицинскую помощь, он продолжил полет», — рассказали представители авиакомпании.
Похожий случай произошел с самолетом «Уральских авиалиний», летевший из Сочи в Москву, 22 октября. Тогда борт также совершил вынужденную посадку в Астрахани из-за больного пассажира.
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