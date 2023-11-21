21 ноября 2023

Житель ХМАО выиграл полмиллиона в лотерее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Югорчанин выиграл 560 тысяч рублей в лотерее, угадав две верные комбинации чисел Фото:

Житель Ханты-Мансийского округа выиграл 560 тысяч рублей в лотерее. Он верно угадал два основных и два дополнительных числа в каждом игровом поле билета. О выигрыше югорчанина сообщили в своем telegram-канале представители «Столото».

«А вы быстрые! В Ханты-Мансийском округе участник отметил по два дополнительных числа в каждом игровом поле билета „Проще, чем дважды два“ и выиграл 560 610 рублей», — написали в своем telegram-канале «Столото». По словам организаторов розыгрыша, сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации человек угадал. Суперприз достается тем, кто верно отметит два основных и два дополнительных числа.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем лотереи. В конце октября югорчанину удалось выиграть миллион рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Ханты-Мансийского округа выиграл 560 тысяч рублей в лотерее. Он верно угадал два основных и два дополнительных числа в каждом игровом поле билета. О выигрыше югорчанина сообщили в своем telegram-канале представители «Столото». «А вы быстрые! В Ханты-Мансийском округе участник отметил по два дополнительных числа в каждом игровом поле билета „Проще, чем дважды два“ и выиграл 560 610 рублей», — написали в своем telegram-канале «Столото». По словам организаторов розыгрыша, сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации человек угадал. Суперприз достается тем, кто верно отметит два основных и два дополнительных числа. Ранее URA.RU рассказывало о том, что еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем лотереи. В конце октября югорчанину удалось выиграть миллион рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...