Житель ХМАО выиграл полмиллиона в лотерее

Житель Ханты-Мансийского округа выиграл 560 тысяч рублей в лотерее. Он верно угадал два основных и два дополнительных числа в каждом игровом поле билета. О выигрыше югорчанина сообщили в своем telegram-канале представители «Столото».
«А вы быстрые! В Ханты-Мансийском округе участник отметил по два дополнительных числа в каждом игровом поле билета „Проще, чем дважды два“ и выиграл 560 610 рублей», — написали в своем telegram-канале «Столото». По словам организаторов розыгрыша, сумма выигрыша зависит от того, сколько чисел из выпавшей комбинации человек угадал. Суперприз достается тем, кто верно отметит два основных и два дополнительных числа.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что еще один житель Ханты-Мансийского автономного округа стал победителем лотереи. В конце октября югорчанину удалось выиграть миллион рублей.
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