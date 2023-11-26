Из-за ударов ВСУ без света осталась часть ДНР

Пушилин: из-за ударов Украины без электричества и тепла осталась часть ДНР
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Часть территории ДНР осталась без света, утонил Денис Пушилин Фото:
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Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества оказалась часть Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

«Без света остались часть городов и районов в ДНР. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, это произошло из-за попытки Украины ударить по энергосистеме территории. Часть снарядов не удалось отразить.

Пушилин отметил, что поручил правительству региона работать в штабном режиме. Также уже восстановлено электроснабжение в нескольких населенных пунктах на территории региона.

Этой ночью Киев также атаковал Москву и часть других российских территорий при помощи беспилотников. Один БПЛА влетел в жилой дом в Туле.

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Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества оказалась часть Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. «Без света остались часть городов и районов в ДНР. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, это произошло из-за попытки Украины ударить по энергосистеме территории. Часть снарядов не удалось отразить. Пушилин отметил, что поручил правительству региона работать в штабном режиме. Также уже восстановлено электроснабжение в нескольких населенных пунктах на территории региона. Этой ночью Киев также атаковал Москву и часть других российских территорий при помощи беспилотников. Один БПЛА влетел в жилой дом в Туле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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