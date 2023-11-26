Из-за ударов ВСУ без света осталась часть ДНР

Пушилин: из-за ударов Украины без электричества и тепла осталась часть ДНР

26 ноября 2023 в 11:12 Размер текста - 17 +

Часть территории ДНР осталась без света, утонил Денис Пушилин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества оказалась часть Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. «Без света остались часть городов и районов в ДНР. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, это произошло из-за попытки Украины ударить по энергосистеме территории. Часть снарядов не удалось отразить. Пушилин отметил, что поручил правительству региона работать в штабном режиме. Также уже восстановлено электроснабжение в нескольких населенных пунктах на территории региона. Этой ночью Киев также атаковал Москву и часть других российских территорий при помощи беспилотников. Один БПЛА влетел в жилой дом в Туле.

Из-за ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) без электричества оказалась часть Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил глава региона Денис Пушилин. «Без света остались часть городов и районов в ДНР. В результате не подают тепло ряд котельных, работают аварийные бригады», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, это произошло из-за попытки Украины ударить по энергосистеме территории. Часть снарядов не удалось отразить. Пушилин отметил, что поручил правительству региона работать в штабном режиме. Также уже восстановлено электроснабжение в нескольких населенных пунктах на территории региона. Этой ночью Киев также атаковал Москву и часть других российских территорий при помощи беспилотников. Один БПЛА влетел в жилой дом в Туле.