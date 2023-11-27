27 ноября 2023

Истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, авиация, самолет, ввс, воздушный парад, вкс россии, су57, су 57
Мини-БПЛА помогут Су-57 прорвать ПВО противника Фото:

Российские истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками. Они будут находиться на борту самолета. Кроме того, истребитель сможет управлять несколькими БПЛА единовременно.

«Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — объяснил источник РИА Новости. Он добавил, что истребитель может запускать несколько дронов за один раз, а также управлять ими. Источник заявил, что десятки дронов, сброшенные группой Су-57, помогут истребителям прорвать системы противовоздушной обороны противника. Это будет осуществляться за счет сосредоточенного удара по ПВО и за счет перегрузки информационных каналов системы.

Ранее сообщалось, что Су-57 оснастят двигателями второго этапа. Он также будет адаптирован под применение двигателя первого этапа. В пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что на данный момент проводятся летные испытания нового двигателя.

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Российские истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками. Они будут находиться на борту самолета. Кроме того, истребитель сможет управлять несколькими БПЛА единовременно. «Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — объяснил источник РИА Новости. Он добавил, что истребитель может запускать несколько дронов за один раз, а также управлять ими. Источник заявил, что десятки дронов, сброшенные группой Су-57, помогут истребителям прорвать системы противовоздушной обороны противника. Это будет осуществляться за счет сосредоточенного удара по ПВО и за счет перегрузки информационных каналов системы. Ранее сообщалось, что Су-57 оснастят двигателями второго этапа. Он также будет адаптирован под применение двигателя первого этапа. В пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что на данный момент проводятся летные испытания нового двигателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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