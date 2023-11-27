Истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками

28 ноября 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

Мини-БПЛА помогут Су-57 прорвать ПВО противника Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками. Они будут находиться на борту самолета. Кроме того, истребитель сможет управлять несколькими БПЛА единовременно. «Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — объяснил источник РИА Новости. Он добавил, что истребитель может запускать несколько дронов за один раз, а также управлять ими. Источник заявил, что десятки дронов, сброшенные группой Су-57, помогут истребителям прорвать системы противовоздушной обороны противника. Это будет осуществляться за счет сосредоточенного удара по ПВО и за счет перегрузки информационных каналов системы. Ранее сообщалось, что Су-57 оснастят двигателями второго этапа. Он также будет адаптирован под применение двигателя первого этапа. В пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что на данный момент проводятся летные испытания нового двигателя.

Российские истребители Су-57 оснастят мини-беспилотниками. Они будут находиться на борту самолета. Кроме того, истребитель сможет управлять несколькими БПЛА единовременно. «Для Су-57 созданы мини-БПЛА различного назначения, которые самолет сможет нести на внешней подвеске и во внутрифюзеляжном отсеке и сбрасывать в воздухе», — объяснил источник РИА Новости. Он добавил, что истребитель может запускать несколько дронов за один раз, а также управлять ими. Источник заявил, что десятки дронов, сброшенные группой Су-57, помогут истребителям прорвать системы противовоздушной обороны противника. Это будет осуществляться за счет сосредоточенного удара по ПВО и за счет перегрузки информационных каналов системы. Ранее сообщалось, что Су-57 оснастят двигателями второго этапа. Он также будет адаптирован под применение двигателя первого этапа. В пресс-службе госкорпорации «Ростех» заявили, что на данный момент проводятся летные испытания нового двигателя.