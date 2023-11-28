Политолог Никулин усмотрел выгоду Зеленского в отравлении жены Буданова

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, stock, Буданов Кирилл
По мнению военного эксперта Никулина, жену Украинского военачальника (на фото) отравили чем-то не очень сложным Фото:

Жену начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова могли отравить из-за борьбы за власть, которая сейчас происходит на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Никулин.

«Это своего рода черная метка, которая доносит сообщение, что «ведешь себя неправильно и мы тебя предупреждаем», — сказал Никулин NEWS.RU. Также он заявил, что скорее всего ей подсыпали, рицин или ботулин в еду. По мнению эксперта, это что-то не очень сложное.

Ранее URA.RU писало, что жена Кирилла Буданова отравилась тяжелыми металлами. По мнению источника «Украинской правды» ее могли отравить через еду.

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Жену начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова могли отравить из-за борьбы за власть, которая сейчас происходит на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Никулин. «Это своего рода черная метка, которая доносит сообщение, что «ведешь себя неправильно и мы тебя предупреждаем», — сказал Никулин NEWS.RU. Также он заявил, что скорее всего ей подсыпали, рицин или ботулин в еду. По мнению эксперта, это что-то не очень сложное. Ранее URA.RU писало, что жена Кирилла Буданова отравилась тяжелыми металлами. По мнению источника «Украинской правды» ее могли отравить через еду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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