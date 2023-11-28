Инспекторы выступили с обращением к свердловчанам

Инспекторы просят водителей соблюдать ПДД
Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололедице и снежном накате на дорогах Свердловской области. Также они призывают всех соблюдать скоростной режим.
«Выбирайте стиль управления ТС, соответствующий дорожным и погодным условиям — с увеличенной дистанцией, боковым интервалом, пониженной скоростью. На дорогах — гололедица и снежный накат», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
Инспекторы просят быть бдительными и пешеходов. «Перед выходом на дорогу, необходимо убеждаться в отсутствии транспорта, а в случае появления его на проезжей части, подождать, пока водитель вас пропустит», — отметили в ГИБДД.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!