28 ноября 2023

Инспекторы выступили с обращением к свердловчанам

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, машины, зима, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс, автомобили
Инспекторы просят водителей соблюдать ПДД Фото:

Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололедице и снежном накате на дорогах Свердловской области. Также они призывают всех соблюдать скоростной режим.

«Выбирайте стиль управления ТС, соответствующий дорожным и погодным условиям — с увеличенной дистанцией, боковым интервалом, пониженной скоростью. На дорогах — гололедица и снежный накат», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

Инспекторы просят быть бдительными и пешеходов. «Перед выходом на дорогу, необходимо убеждаться в отсутствии транспорта, а в случае появления его на проезжей части, подождать, пока водитель вас пропустит», — отметили в ГИБДД.

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Госавтоинспекция предупреждает водителей о гололедице и снежном накате на дорогах Свердловской области. Также они призывают всех соблюдать скоростной режим. «Выбирайте стиль управления ТС, соответствующий дорожным и погодным условиям — с увеличенной дистанцией, боковым интервалом, пониженной скоростью. На дорогах — гололедица и снежный накат», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». Инспекторы просят быть бдительными и пешеходов. «Перед выходом на дорогу, необходимо убеждаться в отсутствии транспорта, а в случае появления его на проезжей части, подождать, пока водитель вас пропустит», — отметили в ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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