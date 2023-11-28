Роспотребнадзор ХМАО уличил «Вкусно — и точку» в антисанитарии

29 ноября 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Инспекторы Роспотребнадзора уличили сургутский ресторан сети в антисанитарии Фото: Илья Московец © URA.RU Инспекторы Роспотребнадзора уличили сургутский ресторан «Вкусно — и точка» в антисанитарии. Сотрудники ведомства обнаружили в заведении упаковку и продукты, которые валялись на полу. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия факты, указанные в обращении подтвердились. При осмотре было установлено наличие упаковочного материала на полу, а также продуктов питания (картошка фри, наггетсы) упавших в процессе приготовления», — говорится в telegram-канале ведомства. Поводом для проверки стала жалоба сургутян на антисанитарию. Речь идет о сургутском ресторане, который находится на улице Университетской в доме № 29/3. Сейчас Роспотребнадзор готовит предостережение для юридического лица. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута возмущены неубранными столами, мусором и грязью в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка». Тогда ситуация была связана с этим же заведением.

Инспекторы Роспотребнадзора уличили сургутский ресторан «Вкусно — и точка» в антисанитарии. Сотрудники ведомства обнаружили в заведении упаковку и продукты, которые валялись на полу. «В ходе контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия факты, указанные в обращении подтвердились. При осмотре было установлено наличие упаковочного материала на полу, а также продуктов питания (картошка фри, наггетсы) упавших в процессе приготовления», — говорится в telegram-канале ведомства. Поводом для проверки стала жалоба сургутян на антисанитарию. Речь идет о сургутском ресторане, который находится на улице Университетской в доме № 29/3. Сейчас Роспотребнадзор готовит предостережение для юридического лица. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута возмущены неубранными столами, мусором и грязью в одном из ресторанов сети «Вкусно — и точка». Тогда ситуация была связана с этим же заведением.