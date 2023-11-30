Прокуратура наказала виновников затопления центра реабилитации детей Челябинска

Прокуратура вынесла представление гендиректору челябинского водоканала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Калининского района Челябинска после проверки вынесла представление гендиректору МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» о несвоевременном устранении затопления фекалиями подвала дома, где расположен Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Затопление подвального помещения и распространение неприятного запаха произошло из-за нарушения герметичности внутренней системы канализации, а также нарушения строительных норм и правил при ее эксплуатации. По итогам проверки генеральному директору МУП „Производственное объединение водоснабжения и водоотведения“ внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщили на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что сотрудники водоканала должны своевременно устранять аварии на системах водоснабжения и водоотведения. После вмешательства прокуратуры аварийная ситуация была устранена.

Ранее URA.RU сообщало о том, что подвальные помещения детского центра реабилитации в Челябинске затоплены фекалиями. Из-за запаха, сырости, отсутствия воды и слива, а также угрозы короткого замыкания занятия пришлось прекратить. В мэрии Челябинска объяснили ситуацию засором на наружных сетях водоотведения, а также ошибками в проектировании.