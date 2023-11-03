В Челябинске восстановили работу детского центра реабилитации

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр реабилитации Надежда. Тюмень, ребенок, девочка
В центре вновь могут заниматься дети Фото:

В Челябинске восстановили работу АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус» после затопления подвала помещений фекалиями. Об этом URA.RU сообщила психолог центра Ирина Арлиевская.

«Воду из подвала откачали, установили заглушку. Водой и туалетом теперь пользоваться можно, дети вернулись на занятия в центр 2 ноября. Мы очень рады, соскучились по работе», — сообщила URA.RU психолог центра Ирина Арлиевская.

В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU эту информацию подтвердили. Первоначально для того, чтобы предотвратить поступление фекалий в подвал, сотрудники МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) откачали стоки и установили заглушку на выпуске канализации из здания.

«При обследовании подвала обнаружено, что в нарушение требований строительных норм и правил сантехнические приборы установлены ниже уровня первого смотрового колодца у здания, на выпускной трубе отсутствует запорная арматура для предотвращения поступления стоков в подвал из уличных сетей в случае засора. После устранения засора в уличной сети канализации заглушка была удалена, система водоотведения приведена в рабочее состояние», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в детском центре с 17 октября прекратились занятия из-за затопления подвала фекальными массами. Из-за этого возникли сложности с работой электроборудования, а из-за запаха и испарений около 50 детей с ОВЗ пришлось снимать с занятий.

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В Челябинске восстановили работу АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус» после затопления подвала помещений фекалиями. Об этом URA.RU сообщила психолог центра Ирина Арлиевская. «Воду из подвала откачали, установили заглушку. Водой и туалетом теперь пользоваться можно, дети вернулись на занятия в центр 2 ноября. Мы очень рады, соскучились по работе», — сообщила URA.RU психолог центра Ирина Арлиевская. В пресс-службе мэрии Челябинска URA.RU эту информацию подтвердили. Первоначально для того, чтобы предотвратить поступление фекалий в подвал, сотрудники МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (ПОВВ) откачали стоки и установили заглушку на выпуске канализации из здания. «При обследовании подвала обнаружено, что в нарушение требований строительных норм и правил сантехнические приборы установлены ниже уровня первого смотрового колодца у здания, на выпускной трубе отсутствует запорная арматура для предотвращения поступления стоков в подвал из уличных сетей в случае засора. После устранения засора в уличной сети канализации заглушка была удалена, система водоотведения приведена в рабочее состояние», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии. Ранее URA.RU сообщало о том, что в детском центре с 17 октября прекратились занятия из-за затопления подвала фекальными массами. Из-за этого возникли сложности с работой электроборудования, а из-за запаха и испарений около 50 детей с ОВЗ пришлось снимать с занятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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