В Челябинске упал спрос на аренду кафе и ресторанов

02 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Стоимость аренды кафе в Челябинской области одна из самых низких по России Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинской области спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год снизился на 29%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость». «Спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год в среднем по России снизился на 14%. В Челябинской области — на 29%», — уточняется в исследовании. Зато количество предложений об аренде предприятий общепита за год увеличилось на два процента, в том числе в Челябинской области. Стоимость аренды помещений кафе и ресторанов в регионе одна из самых низких по России — 397 рублей за квадратный метр. Для сравнения, в самой дорогой из подборки Калининградской области аренда за квадратный метр обойдется в 893 рубля.

В Челябинской области спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год снизился на 29%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость». «Спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год в среднем по России снизился на 14%. В Челябинской области — на 29%», — уточняется в исследовании. Зато количество предложений об аренде предприятий общепита за год увеличилось на два процента, в том числе в Челябинской области. Стоимость аренды помещений кафе и ресторанов в регионе одна из самых низких по России — 397 рублей за квадратный метр. Для сравнения, в самой дорогой из подборки Калининградской области аренда за квадратный метр обойдется в 893 рубля.