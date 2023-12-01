01 декабря 2023

В Челябинске упал спрос на аренду кафе и ресторанов

© Служба новостей «URA.RU»
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Корпоративный сбор URA.RU  отель Азимут. Кольцово, кафе, бронь, стол в ресторане, севировка
Стоимость аренды кафе в Челябинской области одна из самых низких по России Фото:

В Челябинской области спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год снизился на 29%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость».

«Спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год в среднем по России снизился на 14%. В Челябинской области — на 29%», — уточняется в исследовании.

Зато количество предложений об аренде предприятий общепита за год увеличилось на два процента, в том числе в Челябинской области. Стоимость аренды помещений кафе и ресторанов в регионе одна из самых низких по России — 397 рублей за квадратный метр. Для сравнения, в самой дорогой из подборки Калининградской области аренда за квадратный метр обойдется в 893 рубля.

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В Челябинской области спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год снизился на 29%. Об этом сообщает пресс-служба «Авито. Недвижимость». «Спрос на аренду кафе, ресторанов и столовых за год в среднем по России снизился на 14%. В Челябинской области — на 29%», — уточняется в исследовании. Зато количество предложений об аренде предприятий общепита за год увеличилось на два процента, в том числе в Челябинской области. Стоимость аренды помещений кафе и ресторанов в регионе одна из самых низких по России — 397 рублей за квадратный метр. Для сравнения, в самой дорогой из подборки Калининградской области аренда за квадратный метр обойдется в 893 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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