Для свердловских участников СВО сделали новую льготу

05 декабря 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Свердловским бойцам будут давать деньги при покупке земли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участники специальной военной операции и их родственники смогут рассчитывать на материальную помощь при покупке земельных участков. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев, а депутаты законодательного собрания поддержали его, передает корреспондент URA.RU c заседания. Новая льгота предусмотрена для контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Ее размер будет зависеть от среднего уровня кадастровой стоимости участков в регионе, а конечную сумму будет устанавливать областное правительство, отметила во время выступления замминистра по управлению госимуществом Елена Николаева. Ранее свердловские власти освободили участников СВО от уплаты транспортного налога. Действовать норма будет до 2025 года.

Участники специальной военной операции и их родственники смогут рассчитывать на материальную помощь при покупке земельных участков. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев, а депутаты законодательного собрания поддержали его, передает корреспондент URA.RU c заседания. Новая льгота предусмотрена для контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Ее размер будет зависеть от среднего уровня кадастровой стоимости участков в регионе, а конечную сумму будет устанавливать областное правительство, отметила во время выступления замминистра по управлению госимуществом Елена Николаева. Ранее свердловские власти освободили участников СВО от уплаты транспортного налога. Действовать норма будет до 2025 года.