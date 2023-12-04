04 декабря 2023

Для свердловских участников СВО сделали новую льготу

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Свердловским бойцам будут давать деньги при покупке земли Фото:

Участники специальной военной операции и их родственники смогут рассчитывать на материальную помощь при покупке земельных участков. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев, а депутаты законодательного собрания поддержали его, передает корреспондент URA.RU c заседания.

Новая льгота предусмотрена для контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Ее размер будет зависеть от среднего уровня кадастровой стоимости участков в регионе, а конечную сумму будет устанавливать областное правительство, отметила во время выступления замминистра по управлению госимуществом Елена Николаева.

Ранее свердловские власти освободили участников СВО от уплаты транспортного налога. Действовать норма будет до 2025 года.

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Участники специальной военной операции и их родственники смогут рассчитывать на материальную помощь при покупке земельных участков. С такой инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев, а депутаты законодательного собрания поддержали его, передает корреспондент URA.RU c заседания. Новая льгота предусмотрена для контрактников, мобилизованных, добровольцев и членов их семей. Ее размер будет зависеть от среднего уровня кадастровой стоимости участков в регионе, а конечную сумму будет устанавливать областное правительство, отметила во время выступления замминистра по управлению госимуществом Елена Николаева. Ранее свердловские власти освободили участников СВО от уплаты транспортного налога. Действовать норма будет до 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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