В Челябинске стартовал сезон катания на коньках. Инфографика

06 декабря 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Стоимость взрослого билета на ледовый каток начинается от 150 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске началось открытие уличных ледовых катков. URA.RU рассказывает, где можно покачаться на коньках, и сколько это стоит в конце 2023 — начале 2024 годов. Первым начал работу каток в детском парке имени Терешковой. Открытие состоялось в конце ноября, остальные места для массовых катаний ожидали морозов, прежде чем начать заливку. В парке Терешковой сеансы проходят каждый день, кроме понедельника. Открыт каток с 12:00, в пятницу и субботу действует позднее время закрытия — 23:00. Стоимость катаний — 200 рублей с человека. Такую же цену установили за прокат инвентаря. В парке имени Гагарина каток откроют 9 декабря. Стоимость посещения там — 150 рублей за взрослый билет и 100 рублей для детей до семи лет. Каток работает семь дней в неделю: с 10:00 в выходные и с 12:00 в будни. Позднее закрытие, в 23:00, действует в пятницу и субботу. Лыжная база у спортивного комплекса «Северо-Запад» откроет катания 7 декабря. Вход на каток обойдется в 180 (взрослый) и 120 (детский) рублей без ограничения по времени. Цену за прокат коньков обозначили в 150 и 200 рублей. Работает каток с 10:00 до 22:00. Спортивный комплекс «Металлург» на территории парка имени Тищенко планирует открыть каток 12 декабря. За вход там просят 150 рублей с человека. В будни катания открываются в 16:00, в выходные — в 12:00. Время закрытие во все дни единое — 21:00. В горсаду имени Пушкина точная дата открытия еще не известна. Предположительно, там будут ждать посетителей в середине декабря. Стоимость билетов оставили прежней — 150 рублей взрослый, до 14 лет — 100 рублей. Прокат коньков по аналогичной катаниям цене. Детей до пяти лет пропускают бесплатно. Цены на ледовых катках Челябинска в сезон 2023—2024 годов Инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске началось открытие уличных ледовых катков. URA.RU рассказывает, где можно покачаться на коньках, и сколько это стоит в конце 2023 — начале 2024 годов. Первым начал работу каток в детском парке имени Терешковой. Открытие состоялось в конце ноября, остальные места для массовых катаний ожидали морозов, прежде чем начать заливку. В парке Терешковой сеансы проходят каждый день, кроме понедельника. Открыт каток с 12:00, в пятницу и субботу действует позднее время закрытия — 23:00. Стоимость катаний — 200 рублей с человека. Такую же цену установили за прокат инвентаря. В парке имени Гагарина каток откроют 9 декабря. Стоимость посещения там — 150 рублей за взрослый билет и 100 рублей для детей до семи лет. Каток работает семь дней в неделю: с 10:00 в выходные и с 12:00 в будни. Позднее закрытие, в 23:00, действует в пятницу и субботу. Лыжная база у спортивного комплекса «Северо-Запад» откроет катания 7 декабря. Вход на каток обойдется в 180 (взрослый) и 120 (детский) рублей без ограничения по времени. Цену за прокат коньков обозначили в 150 и 200 рублей. Работает каток с 10:00 до 22:00. Спортивный комплекс «Металлург» на территории парка имени Тищенко планирует открыть каток 12 декабря. За вход там просят 150 рублей с человека. В будни катания открываются в 16:00, в выходные — в 12:00. Время закрытие во все дни единое — 21:00. В горсаду имени Пушкина точная дата открытия еще не известна. Предположительно, там будут ждать посетителей в середине декабря. Стоимость билетов оставили прежней — 150 рублей взрослый, до 14 лет — 100 рублей. Прокат коньков по аналогичной катаниям цене. Детей до пяти лет пропускают бесплатно.