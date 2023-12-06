Челябинский губернатор подписал соглашение с «клубом олигархов»

Губернатор Текслер, СПП региона и профсоюзы заключили трехстороннее соглашение

06 декабря 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Новый договор предусматривает защиту участников СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со стороны правительства региона подписал трехстороннее соглашение с союзом промышленников и предпринимателей (СПП) и региональной федерацией профсоюзов на 2024—2026 годы. Об этом с заседания правления СПП 6 декабря передает корреспондент URA.RU. «Подписал новое соглашение между бизнесом, профсоюзами и государством. У нас до этого был неплохой документ, но мы прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО. Кроме того, мы в очередной раз зафиксировали обязательства бизнеса увеличивать заработную плату на уровне выше инфляции». — сообщил Текслер во время пресс-подхода после подписания документа. Также среди новаций документа — обязательства работодателей заниматься здоровьесбережением. Документ предусматривает стопроцентный охват работников профосмотрами и диспансеризацией, а также меры по их вовлечению в занятия физкультурой и спортом.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со стороны правительства региона подписал трехстороннее соглашение с союзом промышленников и предпринимателей (СПП) и региональной федерацией профсоюзов на 2024—2026 годы. Об этом с заседания правления СПП 6 декабря передает корреспондент URA.RU. «Подписал новое соглашение между бизнесом, профсоюзами и государством. У нас до этого был неплохой документ, но мы прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО. Кроме того, мы в очередной раз зафиксировали обязательства бизнеса увеличивать заработную плату на уровне выше инфляции». — сообщил Текслер во время пресс-подхода после подписания документа. Также среди новаций документа — обязательства работодателей заниматься здоровьесбережением. Документ предусматривает стопроцентный охват работников профосмотрами и диспансеризацией, а также меры по их вовлечению в занятия физкультурой и спортом.