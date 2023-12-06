Челябинский губернатор подписал соглашение с «клубом олигархов»

Губернатор Текслер, СПП региона и профсоюзы заключили трехстороннее соглашение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спп. Челябинск
Новый договор предусматривает защиту участников СВО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со стороны правительства региона подписал трехстороннее соглашение с союзом промышленников и предпринимателей (СПП) и региональной федерацией профсоюзов на 2024—2026 годы. Об этом с заседания правления СПП 6 декабря передает корреспондент URA.RU.

«Подписал новое соглашение между бизнесом, профсоюзами и государством. У нас до этого был неплохой документ, но мы прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО. Кроме того, мы в очередной раз зафиксировали обязательства бизнеса увеличивать заработную плату на уровне выше инфляции». — сообщил Текслер во время пресс-подхода после подписания документа.

Также среди новаций документа — обязательства работодателей заниматься здоровьесбережением. Документ предусматривает стопроцентный охват работников профосмотрами и диспансеризацией, а также меры по их вовлечению в занятия физкультурой и спортом.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер со стороны правительства региона подписал трехстороннее соглашение с союзом промышленников и предпринимателей (СПП) и региональной федерацией профсоюзов на 2024—2026 годы. Об этом с заседания правления СПП 6 декабря передает корреспондент URA.RU. «Подписал новое соглашение между бизнесом, профсоюзами и государством. У нас до этого был неплохой документ, но мы прописали новые пункты о помощи и защите участников СВО. Кроме того, мы в очередной раз зафиксировали обязательства бизнеса увеличивать заработную плату на уровне выше инфляции». — сообщил Текслер во время пресс-подхода после подписания документа. Также среди новаций документа — обязательства работодателей заниматься здоровьесбережением. Документ предусматривает стопроцентный охват работников профосмотрами и диспансеризацией, а также меры по их вовлечению в занятия физкультурой и спортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...