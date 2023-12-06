Пермяков зовут сниматься в «Слово пацана-2», но его создатели не в курсе

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., видеокамера, видео съемка
Актерам обещают зарплату, питание и трансфер до места съемок Фото:

В Перми ищут актеров для массовых сцен второго сезона сериала «Слово пацана». Съемочной группе нужны мужчины и женщины в возрасте 16 до 60 лет. Актерам обещают заплатить 3,5 тысячи рублей, сказано в объявлении в группе «Новостник | Свежие новости» в соцсети «ВКонтакте».

«„Слово пацана-2“ будет. Требуются актеры массовых сцен в Перми. Роли: прохожие, бандиты, военные, полицейские, трудные подростки, родители. Сериал выйдет в прокат весной 2024 года», — сказано в сообщении.

Уточняется, что актеров обеспечат горячим питанием и транспортом до места съемок. Никаких требований к опыту работы организаторы кастинга не предъявляют. В пресс-службе видеосервиса Wink, который представляет сериал, порталу 59.ru сообщили, что это неправда, а любые сообщения о съемках — фейк. В планах компании съемки второго сезона в ближайшее время не стоят. «Не дайте себя обмануть», — прокомментировали в Wink.

Ранее URA.RU рассказало, что актер из Пермского края Ярослав Могильнков, который сыграл роль Ералаша в сериале «Слово пацана», призвал зрителей не романтизировать героев. Он не хочет, чтобы на улицы городов снова вернулись 90-е.

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В Перми ищут актеров для массовых сцен второго сезона сериала «Слово пацана». Съемочной группе нужны мужчины и женщины в возрасте 16 до 60 лет. Актерам обещают заплатить 3,5 тысячи рублей, сказано в объявлении в группе «Новостник | Свежие новости» в соцсети «ВКонтакте». «„Слово пацана-2“ будет. Требуются актеры массовых сцен в Перми. Роли: прохожие, бандиты, военные, полицейские, трудные подростки, родители. Сериал выйдет в прокат весной 2024 года», — сказано в сообщении. Уточняется, что актеров обеспечат горячим питанием и транспортом до места съемок. Никаких требований к опыту работы организаторы кастинга не предъявляют. В пресс-службе видеосервиса Wink, который представляет сериал, порталу 59.ru сообщили, что это неправда, а любые сообщения о съемках — фейк. В планах компании съемки второго сезона в ближайшее время не стоят. «Не дайте себя обмануть», — прокомментировали в Wink. Ранее URA.RU рассказало, что актер из Пермского края Ярослав Могильнков, который сыграл роль Ералаша в сериале «Слово пацана», призвал зрителей не романтизировать героев. Он не хочет, чтобы на улицы городов снова вернулись 90-е.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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