Рыбак-блогер Али Садик поймал в Ханты-Мансийске гигантских щук весом 12 и 14 килограммов
Рыболов-блогер Али Садик, известный своим стриминговым каналом «Клевая рыбалка Югра», поймал в Ханты-Мансийске двух гигантских щук весом 12 и 14 килограммов. Югорчанин запечатлел рыбалку на видео.
«Горит жерлица, полностью размотана. Будем проверять. Улов покажу», — рассказал автор видео.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО открыли сезон зимней рыбалки крупным уловом окуней. Рыбаки назвали озеро секретным, но уточнили, что оно находится в Белоярском районе около деревни Хулор.
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