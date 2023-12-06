Рыбак-блогер из ХМАО поймал две щуки гиганта. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, лунка, удочка
Рыбак-блогер Али Садик поймал в Ханты-Мансийске гигантских щук весом 12 и 14 килограммов Фото:

Рыболов-блогер Али Садик, известный своим стриминговым каналом «Клевая рыбалка Югра», поймал в Ханты-Мансийске двух гигантских щук весом 12 и 14 килограммов. Югорчанин запечатлел рыбалку на видео.

«Горит жерлица, полностью размотана. Будем проверять. Улов покажу», — рассказал автор видео.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО открыли сезон зимней рыбалки крупным уловом окуней. Рыбаки назвали озеро секретным, но уточнили, что оно находится в Белоярском районе около деревни Хулор.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рыболов-блогер Али Садик, известный своим стриминговым каналом «Клевая рыбалка Югра», поймал в Ханты-Мансийске двух гигантских щук весом 12 и 14 килограммов. Югорчанин запечатлел рыбалку на видео. «Горит жерлица, полностью размотана. Будем проверять. Улов покажу», — рассказал автор видео. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО открыли сезон зимней рыбалки крупным уловом окуней. Рыбаки назвали озеро секретным, но уточнили, что оно находится в Белоярском районе около деревни Хулор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...