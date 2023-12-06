06 декабря 2023

Челябинский минфин предъявил госпредприятию долги на 373 миллиона рублей

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Минфин минэконом. Челябинск., минфин, минэконом
Суд признал обоснованными требования минфина к «Продкорпорации» Фото:

Госпредприятию «Продовольственная корпорация Челябинской области» минфин региона предъявил долги на 373,7 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда области, заявление признано обоснованным.

«В рамках дела о банкротстве министерство финансов региона обратилось в арбитражный суд области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 373,7 млн рублей. Требование признано обоснованным и включено в реестр требований», — отметили в суде.

В претенциозной сумме минфина основная доля приходится на консолидированную задолженность, 2,3 млн — на проценты за пользование бюджетными средства, 41 млн — проценты за просрочку возврата. Суд распорядился включить долги госструктуре в третью очередь. При этом проценты будут учитываться отдельно. Их погасят после оплаты суммы основного долга.

Иск о признании «Продкорпорации» банкротом подан в июле минимущества региона. По результатам рассмотрения в сентябре суд ввел процедуру конкурсного производства.

Решение о создании ГУП «Продкорпорация» власти приняли в 1997 году. Предприятие помогало перераспределять продовольствие между аграриями и потребителями, снабжая фермеров необходимыми ресурсами для работы. Компания также курировала региональные инвестпрограммы в сфере сельского хозяйства. После преодоления экономического кризиса в стране и области работа ГУП стала бесполезной и была свернута. К тому моменту деятельность предприятия все чаще становилась предметом скандалов. Причем не только региональных, но и международных.

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Госпредприятию «Продовольственная корпорация Челябинской области» минфин региона предъявил долги на 373,7 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе арбитражного суда области, заявление признано обоснованным. «В рамках дела о банкротстве министерство финансов региона обратилось в арбитражный суд области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в размере 373,7 млн рублей. Требование признано обоснованным и включено в реестр требований», — отметили в суде. В претенциозной сумме минфина основная доля приходится на консолидированную задолженность, 2,3 млн — на проценты за пользование бюджетными средства, 41 млн — проценты за просрочку возврата. Суд распорядился включить долги госструктуре в третью очередь. При этом проценты будут учитываться отдельно. Их погасят после оплаты суммы основного долга. Иск о признании «Продкорпорации» банкротом подан в июле минимущества региона. По результатам рассмотрения в сентябре суд ввел процедуру конкурсного производства. Решение о создании ГУП «Продкорпорация» власти приняли в 1997 году. Предприятие помогало перераспределять продовольствие между аграриями и потребителями, снабжая фермеров необходимыми ресурсами для работы. Компания также курировала региональные инвестпрограммы в сфере сельского хозяйства. После преодоления экономического кризиса в стране и области работа ГУП стала бесполезной и была свернута. К тому моменту деятельность предприятия все чаще становилась предметом скандалов. Причем не только региональных, но и международных.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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