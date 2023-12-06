06 декабря 2023

Бастрыкин отреагировал на жалобы челябинцев, которые не могут получить прописку

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин изучит ситуацию с домом, жители которого не могут зарегистрироваться Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей многоквартирного дома в Сосновском районе (Челябинская область), проживающих без возможности зарегистрироваться. Как сообщила пресс-служба ведомства, у людей есть и другие нарекания к застройщику.

«На протяжении длительного времени микрорайону не присваивается статус поселения, а жильцы не могут зарегистрироваться по месту жительства. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад по озвученной в обращении ситуации», — отмечено в релизе следкома, имеющимся в URA.RU.

Люди приобрели квартиры в жилом комплексе «Славино». Прописку им не делают, поскольку дом стоит на земле сельхозназначения. Когда покупали жилье, застройщик СК «Челябинскгражданстрой» об этом не предупредил. В результате дом не включен в границы населенного пункта. Обращения в разные инстанции результатов не принесли.

В приемную Бастрыкина обратился житель «Славино», который купил недвижимость здесь в 2014 году. Нарекания вызвала работа вентиляции, из-за которой в помещения поступает холодный воздух. Чтобы согреться, жилья закрывают воздуховоды подручными материалами. При утечке газовоздушной смеси это может вызвать отравление людей.

Следователи уже знакомились с ситуацией, но в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь председатель СКР разберется в основаниях, позволивших принять такое процессуальное решение. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.

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Глава СКР Александр Бастрыкин отреагировал на жалобу жителей многоквартирного дома в Сосновском районе (Челябинская область), проживающих без возможности зарегистрироваться. Как сообщила пресс-служба ведомства, у людей есть и другие нарекания к застройщику. «На протяжении длительного времени микрорайону не присваивается статус поселения, а жильцы не могут зарегистрироваться по месту жительства. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад по озвученной в обращении ситуации», — отмечено в релизе следкома, имеющимся в URA.RU. Люди приобрели квартиры в жилом комплексе «Славино». Прописку им не делают, поскольку дом стоит на земле сельхозназначения. Когда покупали жилье, застройщик СК «Челябинскгражданстрой» об этом не предупредил. В результате дом не включен в границы населенного пункта. Обращения в разные инстанции результатов не принесли. В приемную Бастрыкина обратился житель «Славино», который купил недвижимость здесь в 2014 году. Нарекания вызвала работа вентиляции, из-за которой в помещения поступает холодный воздух. Чтобы согреться, жилья закрывают воздуховоды подручными материалами. При утечке газовоздушной смеси это может вызвать отравление людей. Следователи уже знакомились с ситуацией, но в возбуждении уголовного дела отказали. Теперь председатель СКР разберется в основаниях, позволивших принять такое процессуальное решение. Исполнение поручения в центральном аппарате ведомства поставили на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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