Путин ответил на вопрос, вернутся ли западные инвесторы через 10 лет

Путин: инвесторы с Запада, возможно, вернутся в Россию через несколько лет
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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Путин предположил, что инвесторы с Запада могут вернуться в РФ через несколько лет Фото:
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Новая экономика России

Западные инвесторы могут вернуться в Россию через 10 лет. Такое предположение выдвинул президент РФ Владимир Путин. По его словам, «они — умные люди».

«Они — умные люди, в отличие от тех, кто ими командует», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она проводится на телеканале «Россия-24».

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Западные инвесторы могут вернуться в Россию через 10 лет. Такое предположение выдвинул президент РФ Владимир Путин. По его словам, «они — умные люди». «Они — умные люди, в отличие от тех, кто ими командует», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она проводится на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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