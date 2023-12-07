Путин ответил на вопрос, вернутся ли западные инвесторы через 10 лет

Путин: инвесторы с Запада, возможно, вернутся в Россию через несколько лет

Путин предположил, что инвесторы с Запада могут вернуться в РФ через несколько лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Новая экономика России

Западные инвесторы могут вернуться в Россию через 10 лет. Такое предположение выдвинул президент РФ Владимир Путин. По его словам, «они — умные люди».