Путин ответил на вопрос, вернутся ли западные инвесторы через 10 лет

Путин предположил, что инвесторы с Запада могут вернуться в РФ через несколько лет
новость из сюжетаНовая экономика России
Западные инвесторы могут вернуться в Россию через 10 лет. Такое предположение выдвинул президент РФ Владимир Путин. По его словам, «они — умные люди».
«Они — умные люди, в отличие от тех, кто ими командует», — заявил Путин во время трансляции инвестиционного Форума ВТБ «Россия зовет!». Она проводится на телеканале «
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